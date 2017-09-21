Премьеры октября: "Альцина" в Большом театре и "Ричард III" в Вахтангова

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Октябрь — полноценный месяц нового театрального сезона и поклонникам оперы, драмы и балета предстоит непростой выбор: Большой театр представит оперу Генделя "Альцина", Мариинский театр подготовил две премьеры, а московский театр имени Пушкина предложит зрителям новый спектакль для семейного просмотра.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Большой театр представит оперу Георга Фридриха Генделя "Альцина". Это будет совместная постановка ГАБТа с Международным оперным фестивалем Экс-ан-Прованс. Режиссер, уже известный российскому зрителю, — Кэти Митчел.

"После гастролей фестиваля Экс-ан-Прованс московская публика с нетерпением ждет встречи с работой Кэти Митчел. Опера "Альцина" в ее постановке — продолжение нашего сотрудничества с прославленным фестивалем и возможность представить в России шедевр Генделя", — сказал Музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев.

Премьера "Альцины" состоится на Новой сцене ГАБТа 18 октября. На фестивале Экс-ан-Прованс впервые эта опера была представлена летом 2015 года. "The New York Times" писала об этом спектакле, что "постановка Митчел поначалу сбивает с толку, затем обретает изумительную форму и к финалу почти влюбляет в себя".

Продолжит работу Международный фестиваль современного танца Danceinversion, начавшийся в конце сентября. В октябре ирландская компания Teac Damsa представит свою необычную версию знаменитого "Лебединого озера". Балет, поставленный на северо-ирландскую народную музыку в исполнении трио "Slow Moving Clouds", будет показан на сцене Театра Наций 10 и 11 октября.

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

В октябрьской афише Мариинского театра — две премьеры, кинопоказ и гастроли Национальной оперы Эстонии.

Первой оперной премьерой сезона в Мариинском театре станет "Бенвенуто Челлини" Гектора Берлиоза в постановке режиссера Василия Бархатова. Либретто оперы создано по мотивам автобиографии Челлини "Жизнь Бенвенуто Челлини, написанная им самим во Флоренции". В ней повествуется о жизни флорентийского скульптора, который прибыл в Рим в разгар карнавала по приглашению папы Римского для создания статуи Персея. Премьера состоится 27 октября.

Так же 7 октября состоится событие, где соединятся кинематограф и музыка. В Концертном зале "Мариинки" пройдет кинопоказ последнего из немых фильмов "Обломок империи", снятого в 1929 году классиком советского киноавангарда Фридрихом Эрмлером. Показы будут сопровождаться оригинальной музыкой Владимира Дешевова, специально написанной к фильму, в "живом" исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра.

Петербургская премьера оперы (в концертном исполнении) "Написано на коже" британского композитора Джорджа Бенджамина будет представлена 22 октября в Концертном зале. В основе произведения — средневековая легенда, рассказывающая о трагической истории любви. Эта премьера станет кульминацией ХVII фестиваля "Международная неделя консерваторий", часть которого традиционного проходит в "Мариинке".

На исторической сцене театра пройдут гастроли Национальной оперы Эстонии. Будут показаны: балет Эдуарда Тубина "Домовой" в хореографии Марины Кеслер и опера Генделя "Ринальдо" в постановке Уильяма Релтона. Спектакли пройдут 23 и 24 октября.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко возобновляет в новой редакции оперный спектакль "Обручение в монастыре" Сергея Прокофьева. Либретто Прокофьева и Мендельсон-Прокофьевой на основе либретто Ричарда Бринсли Шеридана к опере Томаса Линли "Дуэнья".

Музыкальный руководитель постановки — выдающийся русский дирижер Александр Лазарев, для которого это будет четвёртая совместная работа в стенах Музыкального театра совместно с художественным руководителем театра Александром Тителем, — режиссером спектакля и его со-постановщиком Людмилой Нелетовой. Автор сценографии и костюмов — Владимир Арефьев. Премьера состоится 7 октября на основной сцене.

Возобновление оперы "Обручение в монастыре" — один из этапов подготовки к фестивалю сочинений одного из важнейших композиторов в жизни Музыкального театра — Сергея Прокофьева. В следующем сезоне планируется возобновление "Войны и мира", в репертуар вернутся "Каменный цветок", "Любовь к трем апельсинам", "Золушка".

В спектакле "Обручение в монастыре", премьера которого состоялась в 2000-ом году и прошла с триумфальным успехом, в новой версии будут заняты ведущие артисты Музыкального театра и приглашенные солисты из ГАБТа. В их числе Сергей Балашов, Лилия Гайсина, Дмитриев Зуев, Наталья Зимина, Лариса Андреева, Денис Макаров, Андрей Батуркин.

ВАХТАНГОВСКИЙ ТЕАТР

Театр им. Вахтангова представляет спектакль по одной наиболее популярной пьесе из десяти хроник Шекспира — "Ричард III", издававшейся при жизни автора шесть раз. Премьера, которая пройдет на Новой сцене, запланирована на 7 октября. Для постановки в Вахтанговский театр приглашен режиссер Автандил Варсимашвили.

"Пьеса "Ричард III" гениальна. Это энциклопедия власти, учебник державной силы, пособие по захвату трона. Шекспир безошибочно показал характер диктаторов всех времен и народов. За несколько веков до Наполеона, Гитлера, Сталина и других узурпаторов власти, он словно предсказал нам их появление. В то же время Шекспир фантастически точно описал психологический процесс разложения личности диктатора, когда тот уже по горло в крови, и в его жизни больше нет главной цели… Меня волнует именно эта тема: как живется человеку, когда в его жизни нет настоящей цели", — сказал Варсимашвили.

По мнению режиссера, Шекспира ставят часто, но редко хорошо, потому что не все могут воплотить его стиль, понять, что Шекспиру требуются особенные актеры, способные молниеносно менять не только темп, но, порой, и образ.

"Театр Шекспира — это театр лицедеев, способных мгновенно сбрасывать с лица одну маску и тут же надевать другую. Ему в отличие от других авторов, не нужна обычная психологическая правда — ему нужна только театральная правда. Стиль Шекспира — именно театральность в истинном смысле этого термина", — подчеркнул Варсимашвили.

Режиссер поблагодарил своего старшего друга, выдающегося режиссера Римаса Туманиса за возможность ставить Шекспира в Вахтанговском театре, где, как нигде, знают цену подлинной театральности. В спектакле заняты артисты театра: Максим Севриновский, Ольга Тумайкина, Анна Антонова, Ксения Кубасова, Игорь Карташев, Сергей Пинегин, Юрий Поляк и другие.

ТЕАТР НАЦИЙ

В середине октября в Театре Наций состоится необычное событие. Впервые в театре состоится премьера художественного фильма "ВМаяковский" режиссера Александра Шеина, посвященного одному из крупнейших русских поэтов прошлого века.

В фильме снимались Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Людмила Максакова. Премьера этой картины откроет программу Международного фестиваля-школы "Территория", штаб-квартирой которого является Театр Наций. Первый показ продет в театре 12 октября.

В конце месяца в Новом пространстве театра Наций пройдет программа "Любимов 100", посвященная юбилею выдающегося русского режиссера Юрия Петровича Любимова. Лекции и видеопоказы в рамках этого проекта, помогут зрителям не только вспомнить самые яркие страницы истории Театра на Таганке, но и познакомиться с уникальными архивными записями репетиций и спектаклей Юрия Любимова. Многие из записей будут впервые показаны публично.

ТЕАТР ИМ. ПУШКИНА

Первой премьерой сезона московского театра им. Пушкина станет сказка "Три Ивана" — спектакль для семейного просмотра. Режиссер спектакля Игорь Теплов, автор Юлий Ким, композитор Геннадий Гладков, художник Анастасия Александрова. Премьера состоится на основной сцене театра 15 октября.

У царя Аггея родился первенец. В тот же день появился на свет мальчик у ключницы Варвары. А в капусте нашли новорожденного малыша. Всех троих нарекли Иванами… Это история о доброте и честности не оставит равнодушными и взрослых и малышей. В свое время этот сюжет покорил сердца зрителей в киносказке Юлия Кима и Михаила Юзовского "После дождичка в четверг". Театр надеется, что театральная сказка "Три Ивана" станет не менее популярной.

"Это мой дебют в качестве режиссера на сцене театра. Мы долго искали материал, который бы был с одной стороны интересен мне, а с другой подходил театру. И остановились на этой чудесной сказке. "Три Ивана". Написана она Юлием Кимом, человеком с прекрасным чувством юмора. С таким материалом интересно работать", — сказал РИА новости Теплов.

По словам режиссера, эта сказка когда-то давно шла в театре Маяковского, но сейчас в репертуаре столичных театров ее нет.

"Сейчас очень много сказок, заигрывающих с современностью, с "подмигиванием", с подтекстом. Это такие сказки для взрослых. Мы же хотели поставить сказку, которая была бы понятна и интересна детям. У нас увлекательная музыкальная сказка с прекрасной музыкой Геннадия Гладкова", — подчеркнул Теплов.

По мнению режиссера, в спектакле — удачное распределение ролей, в которых занята в основном молодежь. "У нас молодая история. Все артисты поют и танцуют", — добавил постановщик.

В спектакле заняты артисты театра: Дмитрий Власкин, Артем Ешкин, Константин Похмелов, Наталья Корогодова, Алексей Рахманов, Таисия Вилкова. Анастасия Мытражик и другие.