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Культура

Премьеры октября: "Альцина" в Большом театре и "Ричард III" в Вахтангова

14:0521.09.2017
(обновлено: 14:11 21.09.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фотоВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Октябрь — полноценный месяц нового театрального сезона и поклонникам оперы, драмы и балета предстоит непростой выбор: Большой театр представит оперу Генделя "Альцина", Мариинский театр подготовил две премьеры, а московский театр имени Пушкина предложит зрителям новый спектакль для семейного просмотра.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГосударственный академический Большой театр России
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Государственный академический Большой театр России

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Большой театр представит оперу Георга Фридриха Генделя "Альцина". Это будет совместная постановка ГАБТа с Международным оперным фестивалем Экс-ан-Прованс. Режиссер, уже известный российскому зрителю, — Кэти Митчел.

"После гастролей фестиваля Экс-ан-Прованс московская публика с нетерпением ждет встречи с работой Кэти Митчел. Опера "Альцина" в ее постановке — продолжение нашего сотрудничества с прославленным фестивалем и возможность представить в России шедевр Генделя", — сказал Музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев.

Артистка балетной труппы Большого театра. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Премьера "Альцины" состоится на Новой сцене ГАБТа 18 октября. На фестивале Экс-ан-Прованс впервые эта опера была представлена летом 2015 года. "The New York Times" писала об этом спектакле, что "постановка Митчел поначалу сбивает с толку, затем обретает изумительную форму и к финалу почти влюбляет в себя".

Продолжит работу Международный фестиваль современного танца Danceinversion, начавшийся в конце сентября. В октябре ирландская компания Teac Damsa представит свою необычную версию знаменитого "Лебединого озера". Балет, поставленный на северо-ирландскую народную музыку в исполнении трио "Slow Moving Clouds", будет показан на сцене Театра Наций 10 и 11 октября.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗдание Мариинского театра
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание Мариинского театра

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

В октябрьской афише Мариинского театра — две премьеры, кинопоказ и гастроли Национальной оперы Эстонии.

Первой оперной премьерой сезона в Мариинском театре станет "Бенвенуто Челлини" Гектора Берлиоза в постановке режиссера Василия Бархатова. Либретто оперы создано по мотивам автобиографии Челлини "Жизнь Бенвенуто Челлини, написанная им самим во Флоренции". В ней повествуется о жизни флорентийского скульптора, который прибыл в Рим в разгар карнавала по приглашению папы Римского для создания статуи Персея. Премьера состоится 27 октября.

Президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Так же 7 октября состоится событие, где соединятся кинематограф и музыка. В Концертном зале "Мариинки" пройдет кинопоказ последнего из немых фильмов "Обломок империи", снятого в 1929 году классиком советского киноавангарда Фридрихом Эрмлером. Показы будут сопровождаться оригинальной музыкой Владимира Дешевова, специально написанной к фильму, в "живом" исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра.

Петербургская премьера оперы (в концертном исполнении) "Написано на коже" британского композитора Джорджа Бенджамина будет представлена 22 октября в Концертном зале. В основе произведения — средневековая легенда, рассказывающая о трагической истории любви. Эта премьера станет кульминацией ХVII фестиваля "Международная неделя консерваторий", часть которого традиционного проходит в "Мариинке".

На исторической сцене театра пройдут гастроли Национальной оперы Эстонии. Будут показаны: балет Эдуарда Тубина "Домовой" в хореографии Марины Кеслер и опера Генделя "Ринальдо" в постановке Уильяма Релтона. Спектакли пройдут 23 и 24 октября.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко возобновляет в новой редакции оперный спектакль "Обручение в монастыре" Сергея Прокофьева. Либретто Прокофьева и Мендельсон-Прокофьевой на основе либретто Ричарда Бринсли Шеридана к опере Томаса Линли "Дуэнья".

Музыкальный руководитель постановки — выдающийся русский дирижер Александр Лазарев, для которого это будет четвёртая совместная работа в стенах Музыкального театра совместно с художественным руководителем театра Александром Тителем, — режиссером спектакля и его со-постановщиком Людмилой Нелетовой. Автор сценографии и костюмов — Владимир Арефьев. Премьера состоится 7 октября на основной сцене.

Возобновление оперы "Обручение в монастыре" — один из этапов подготовки к фестивалю сочинений одного из важнейших композиторов в жизни Музыкального театра — Сергея Прокофьева. В следующем сезоне планируется возобновление "Войны и мира", в репертуар вернутся "Каменный цветок", "Любовь к трем апельсинам", "Золушка".

В спектакле "Обручение в монастыре", премьера которого состоялась в 2000-ом году и прошла с триумфальным успехом, в новой версии будут заняты ведущие артисты Музыкального театра и приглашенные солисты из ГАБТа. В их числе Сергей Балашов, Лилия Гайсина, Дмитриев Зуев, Наталья Зимина, Лариса Андреева, Денис Макаров, Андрей Батуркин.

 

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание с открывшейся новой сценой Театра имени Евгения Вахтангова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание с открывшейся новой сценой Театра имени Евгения Вахтангова

ВАХТАНГОВСКИЙ ТЕАТР

Театр им. Вахтангова представляет спектакль по одной наиболее популярной пьесе из десяти хроник Шекспира — "Ричард III", издававшейся при жизни автора шесть раз. Премьера, которая пройдет на Новой сцене, запланирована на 7 октября. Для постановки в Вахтанговский театр приглашен режиссер Автандил Варсимашвили.

"Пьеса "Ричард III" гениальна. Это энциклопедия власти, учебник державной силы, пособие по захвату трона. Шекспир безошибочно показал характер диктаторов всех времен и народов. За несколько веков до Наполеона, Гитлера, Сталина и других узурпаторов власти, он словно предсказал нам их появление. В то же время Шекспир фантастически точно описал психологический процесс разложения личности диктатора, когда тот уже по горло в крови, и в его жизни больше нет главной цели… Меня волнует именно эта тема: как живется человеку, когда в его жизни нет настоящей цели", — сказал Варсимашвили.

Театр Вахтангова на Арбате. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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По мнению режиссера, Шекспира ставят часто, но редко хорошо, потому что не все могут воплотить его стиль, понять, что Шекспиру требуются особенные актеры, способные молниеносно менять не только темп, но, порой, и образ.

"Театр Шекспира — это театр лицедеев, способных мгновенно сбрасывать с лица одну маску и тут же надевать другую. Ему в отличие от других авторов, не нужна обычная психологическая правда — ему нужна только театральная правда. Стиль Шекспира — именно театральность в истинном смысле этого термина", — подчеркнул Варсимашвили.

Режиссер поблагодарил своего старшего друга, выдающегося режиссера Римаса Туманиса за возможность ставить Шекспира в Вахтанговском театре, где, как нигде, знают цену подлинной театральности. В спектакле заняты артисты театра: Максим Севриновский, Ольга Тумайкина, Анна Антонова, Ксения Кубасова, Игорь Карташев, Сергей Пинегин, Юрий Поляк и другие.

 

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗдание Государственного Театра Наций в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Государственного Театра Наций в Москве

ТЕАТР НАЦИЙ

В середине октября в Театре Наций состоится необычное событие. Впервые в театре состоится премьера художественного фильма "ВМаяковский" режиссера Александра Шеина, посвященного одному из крупнейших русских поэтов прошлого века.

Театр Наций. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Театр Наций выпустит в новом сезоне шесть премьер
В фильме снимались Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Людмила Максакова. Премьера этой картины откроет программу Международного фестиваля-школы "Территория", штаб-квартирой которого является Театр Наций. Первый показ продет в театре 12 октября.

В конце месяца в Новом пространстве театра Наций пройдет программа "Любимов 100", посвященная юбилею выдающегося русского режиссера Юрия Петровича Любимова. Лекции и видеопоказы в рамках этого проекта, помогут зрителям не только вспомнить самые яркие страницы истории Театра на Таганке, но и познакомиться с уникальными архивными записями репетиций и спектаклей Юрия Любимова. Многие из записей будут впервые показаны публично.

 

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЗдание Русского государственного драматического театра имени А. С. Пушкина в Майкопе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Здание Русского государственного драматического театра имени А. С. Пушкина в Майкопе

ТЕАТР ИМ. ПУШКИНА

Первой премьерой сезона московского театра им. Пушкина станет сказка "Три Ивана" — спектакль для семейного просмотра. Режиссер спектакля Игорь Теплов, автор Юлий Ким, композитор Геннадий Гладков, художник Анастасия Александрова. Премьера состоится на основной сцене театра 15 октября.

У царя Аггея родился первенец. В тот же день появился на свет мальчик у ключницы Варвары. А в капусте нашли новорожденного малыша. Всех троих нарекли Иванами… Это история о доброте и честности не оставит равнодушными и взрослых и малышей. В свое время этот сюжет покорил сердца зрителей в киносказке Юлия Кима и Михаила Юзовского "После дождичка в четверг". Театр надеется, что театральная сказка "Три Ивана" станет не менее популярной.

"Это мой дебют в качестве режиссера на сцене театра. Мы долго искали материал, который бы был с одной стороны интересен мне, а с другой подходил театру. И остановились на этой чудесной сказке. "Три Ивана". Написана она Юлием Кимом, человеком с прекрасным чувством юмора. С таким материалом интересно работать", — сказал РИА новости Теплов.

По словам режиссера, эта сказка когда-то давно шла в театре Маяковского, но сейчас в репертуаре столичных театров ее нет.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием Московского городского суда. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Сейчас очень много сказок, заигрывающих с современностью, с "подмигиванием", с подтекстом. Это такие сказки для взрослых. Мы же хотели поставить сказку, которая была бы понятна и интересна детям. У нас увлекательная музыкальная сказка с прекрасной музыкой Геннадия Гладкова", — подчеркнул Теплов.

По мнению режиссера, в спектакле — удачное распределение ролей, в которых занята в основном молодежь. "У нас молодая история. Все артисты поют и танцуют", — добавил постановщик.

В спектакле заняты артисты театра: Дмитрий Власкин, Артем Ешкин, Константин Похмелов, Наталья Корогодова, Алексей Рахманов, Таисия Вилкова. Анастасия Мытражик и другие.

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Культура
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