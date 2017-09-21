МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Актера Николая Караченцова перевели в реанимацию, рассказал РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Собеседник агентства сообщил, что медики оценивают состояние актера как тяжелое.

Караченцова госпитализировали 18 сентября в отделение нейрохирургии. Его сын Андрей заявил, что отец проходит плановое обследование и останется в больнице примерно на две недели. Накануне врачи оценивали состояние Караченцова как средней степени тяжести.

В конце февраля актер попал в ДТП в Подмосковье. Его госпитализировали в нейрохирургию института Склифосовского. По стечению обстоятельств, авария произошла спустя ровно 12 лет, когда ночью 28 февраля 2005 года актер попал в крупное ДТП на Мичуринском проспекте — его автомобиль врезался в столб. В результате аварии Караченцов получил черепно-мозговую травму и почти месяц провел в коме.