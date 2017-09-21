Новосибирский губернатор назвал недопустимыми угрозы в адрес "Матильды"

НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что шантаж или угрозы в отношении кинотеатров, где планируется показ фильма "Матильда", недопустимы, и сказал, что хочет сам посмотреть фильм, чтобы составить свое мнение.

"Каждый гражданин России имеет право высказать свое мнение в сфере культуры и искусства, важно, чтобы это делалось прежде всего соизмеримо с законом. То, что сегодня происходит: многие люди высказывают свое мнение, порой не зная сути и не видя – это плохо. Думаю, когда они увидят, тогда и сложится свое мнение и восприятие", — сказал Городецкий журналистам.

Он отметил, что прокат фильма находится в ведении федерального министерства культуры, при финансировании которого и создавалась картина, и региональные власти не могут его запрещать или разрешать.

"То, что сегодня идет – шантаж и угрозы – это недопустимо, и в рамках нашей компетенции будут приниматься меры там, где это нужно. Конечно, каждый кинотеатр должен соизмерять, но чтобы им угрожали, что "сожжем", то правоохранительные органы здесь встанут на защиту закона", — сказал Городецкий, отметив, что представители РПЦ этично высказали свое мнение, призвав прихожан не смотреть "Матильду".

Отвечая на вопрос, пойдет ли он смотреть скандальный фильм, Городецкий ответил: "Думаю, что да… Чтобы самому иметь представление, все же это особая историческая личность", — сказал губернатор.

В четверг стало известно, что предпремьерный показ фильма в Новосибирске состоится 22 сентября, за месяц до официальной премьеры.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга. Первый в России предпремьерный показ фильма прошел 11 сентября во Владивостоке.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс. Власти Чечни и Дагестана обратились к Минкультуры с просьбой не показывать "Матильду" в их регионах, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Режиссер Алексей Учитель в свою очередь не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма.