В Кемеровской области "Матильду" покажут в частных кинотеатрах

КЕМЕРОВО, 21 сен — РИА Новости. Фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда", прокат которого в России запланирован на октябрь, в Кемеровской области покажут в частных кинотеатрах одновременно с всероссийской премьерой, сообщили РИА Новости в региональном департаменте культуры и национальной политики.

"Лента известного российского режиссера Алексея Учителя рассказывает о периоде судьбоносных событий отечественной истории начала прошлого столетия. В Кемеровской области фильм "Матильда" зрители смогут посмотреть в частных многозальных кинотеатрах Кемерово, Новокузнецка, Белова, Междуреченска, Прокопьевска, Юрги одновременно с всероссийской премьерой 26 октября. Ограничений, кроме возрастных (16+), по прокату фильма нет", — сказали в департаменте.

Как пояснили в профильном подразделении обладминистрации, в однозальных муниципальных кинотеатрах, расположенных в малых городах и сельских территориях, прокат картины не планируется "по одной технической причине": невозможности в одном зале демонстрировать одновременно все фильмы, выходящие в прокат. "В конце октября — начале ноября, в дни школьных каникул, основной репертуар "однозальников" — это анимация и фильмы семейной тематики. В этот период основными зрителями муниципальных кинозалов являются дети, поэтому репертуар выстраивается под данную целевую аудиторию", — отметили в депкульте.

Жители Кузбасса познакомились с творчеством Алексея Учителя в 2010 году на премьере исторического фильма "Край", который он лично представлял в Кемеровской области. Творчество режиссера вызывает большое уважение как мастера с большой буквы, отмечают местные власти.

"Новый проект Учителя "Матильда" в августе 2017 года получил прокатное удостоверение министерства культуры РФ. Каждый гражданин РФ имеет право выбора при посещении кинопоказа", — добавили в департаменте и уточнили, что в Кузбассе действует 109 киноучреждений, 21 из которых — частные кинотеатры.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга. Первый в России предпремьерный показ фильма прошел 11 сентября во Владивостоке.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс. Власти Чечни и Дагестана обратились к Минкультуры с просьбой не показывать "Матильду" в их регионах, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Режиссер Алексей Учитель в свою очередь не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма.