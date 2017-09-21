ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Баннеры против выхода фильма Алексея Учителя "Матильда" появились на автобусах во Владивостоке.

Эту информацию РИА Новости также подтвердили в мэрии. "Но администрация города не вмешивается в хозяйственную деятельность компаний-перевозчиков. Нам важно, чтобы соблюдался маршрут, график движения, а вся наружная реклама на автобусах – не в нашей компетенции. Другое дело, если она нарушает закон, тогда это вопрос надзорных органов", — сказал представитель мэрии.

Представитель краевого УФАС РФ сообщил РИА Новости, что жалоб по этому поводу в управление не поступало. "Это не реклама, и жалоб или обращений по поводу баннеров не было. Мы сейчас проверяем только обращение жителей Москвы по поводу трейлера фильма, однако такое же обращение поступило во многие управления ФАС по России", — отметил собеседник агентства.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

На прошлой неделе объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время трансляции "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.