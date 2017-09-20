В Петербурге на предпремьерном показе "Матильды" повысили меры безопасности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Предпремьерный закрытый показ фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя, сопровождаемый повышенными и мерами безопасности, начался в рамках международной киновыставки "Кино Экспо", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что показ фильма должен был состояться во вторник, однако потом был отменён по соображениям безопасности. В тот же день Учитель заявил, что показ фильма состоится в среду. Всю среду в оргкомитете отказывались уточнять, будет ли показ. Во Владивостоке во время предпремьерного показа 11 сентября фильма в кинотеатре "Иллюзион Парк" был введен беспрецедентный уровень безопасности.
На прошлой неделе объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время показов фильма, так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.