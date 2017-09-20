В Петербурге на предпремьерном показе "Матильды" повысили меры безопасности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Предпремьерный закрытый показ фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя, сопровождаемый повышенными и мерами безопасности, начался в рамках международной киновыставки "Кино Экспо", передает корреспондент РИА Новости.

Перед показом зрители прошли через две точки досмотра на входе в кинозал, после чего каждого попросили написать расписку об обязательстве не публиковать материалы, касающиеся фильма, до официальной премьеры 26 октября. Перед началом сеанса к зрителям обратился представитель полиции, заявивший о повышенных мерах безопасности. Потом показали видеообращение актера Евгения Миронова, который призвал "не поддаваться на провокации вокруг фильма".

Ранее сообщалось, что показ фильма должен был состояться во вторник, однако потом был отменён по соображениям безопасности. В тот же день Учитель заявил, что показ фильма состоится в среду. Всю среду в оргкомитете отказывались уточнять, будет ли показ. Во Владивостоке во время предпремьерного показа 11 сентября фильма в кинотеатре "Иллюзион Парк" был введен беспрецедентный уровень безопасности.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

На прошлой неделе объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время показов фильма, так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.