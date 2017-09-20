В Москве представили портрет легендарного советского разведчика Кима Филби

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Презентация портрета легендарного агента советской разведки Кима Филби прошла в среду в Московской Государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова.

Портрет Филби продолжает галерею портретов выдающихся отечественных разведчиков, составляющую часть большого проекта Александра Шилова "Они сражались за Родину".

Торжественную церемонию открыл директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Об этом человеке написано много книг и у нас в стране, и за рубежом, а сегодня мы видим художественный образ Кима Филби", — сказал Нарышкин. По словам директора СВР, можно представить, как сложно пришлось Шилову, который писал этот портрет по фотографии, проникнуть во внутренний мир Филби. "На мой взгляд, Александр Максович (Шилов) блестяще справился с этой работой, и те, кто знал Кима Филби, подтвердят это", — отметил Нарышкин.

Говоря о серии портретов "Они сражались за Родину", Нарышкин сказал, что ее персонажи — люди разной судьбы, возрастов, профессий, национальностей, но их всех объединяет одно — огромная любовь к России и готовность отдать ради нее не только все свои силы, но и жизнь. Нарышкин выразил надежду, что серия полотен будет пополняться, в том числе, новыми портретами других разведчиков.

Вдова Филби Руфина Пухова-Филби тепло поблагодарила Шилова за эту работу. "Я прожила счастливые 18 лет с Кимом. Для меня он был прежде всего необыкновенным, удивительно умным, честным и деликатным человеком", — сказала она.

Сам художник рассказал, что пишет портреты людей, защищавших Родину, со времен своей учебы в Суриковском училище.

"Заслуги их можно перечислять бесконечно. Я считаю, что это самая священная профессия, потому что более священного долга, чем беречь Отечество, не существует. Для меня честь и счастье писать этих людей, и я продолжу это делать, потому что я преклоняюсь перед ними", — сказал Шилов.

Ранее Нарышкин сообщил, что нынешний сентябрь для российской разведки пройдет под знаком Филби — лидера легендарной "кембриджской пятерки", в которую входили высокопоставленные сотрудники спецслужб и МИД Великобритании, тайно работавшие на Советский Союз в 1930-1950 годах.

Пятнадцатого сентября в Доме Российского исторического общества открылась выставка, посвященная Филби. В рамках экспозиции впервые были представлены широкой общественности некоторые рассекреченные СВР документы о работе Филби на советскую разведку. Также состоялся предпремьерный показ документального телефильма о Филби, готовящегося к показу на Первом канале.

Гарольд Адриан Рассел "Ким" Филби (1912-1988) с 1930-х годов в течение 30 лет работал на СССР, занимая высокие посты в британской разведке.

За эти годы Филби передал в Москву большое количество исключительно ценной информации стратегического характера, в том числе об американской ядерной программе. Сам Филби считал главным своим достижением добытые материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году. Эти сведения помогли Красной армии одержать победу в том сражении и тем самым окончательно переломить ход Великой Отечественной войны в свою пользу.