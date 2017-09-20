Фильм "Салют-7" будут показывать с 12 октября в IMAX

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Дату выхода российского фильма "Салют-7", посвященного событиям, которые произошли на советской космической станции в 1985 году, перенесли с 5 на 12 октября, также картину можно будет посмотреть в формате IMAX, сообщает пресс-служба ленты в среду.

На Международный день полета человека в космос, 12 апреля, был запланирован выход фильма "Время первых" Дмитрия Киселева с Евгением Мироновым в роли космонавта Алексея Леонова, а "Салют-7" должен был выйти 6 апреля. Позднее в Минкультуры сообщили, что даты премьер фильмов "Время первых" и "Салют-7" будут разведены.

"Фильм о самом сложном полете в истории космонавтики выйдет в формате IMAX. Обращаем ваше внимание: фильм выйдет в прокат 12 октября 2017 года", — говорится в сообщении.

В основу сюжета легла история, произошедшая со станцией "Салют-7", находившейся на орбите в беспилотном режиме. Неожиданно она перестала отвечать на сигналы из ЦУПа. Падение станции могло обернуться трагедией с человеческими жертвами. Чтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо было отправить на орбиту людей, но никто и никогда ранее не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. Полет к станции "Салют-7" до сих пор считается, с технической точки зрения, самым сложным в истории мировой космонавтики.

Фильм выходит при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".