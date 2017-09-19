Почему комедия "Смерть Сталина" возмутила российских коммунистов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Анна Михайлова. Кажется, впервые за много месяцев общественность отвлеклась от обсуждения "Матильды" и переключилась на новый потенциально скандальный фильм — "Смерть Сталина". Возможный прокат в России британской комедии о кончине советского вождя уже прокомментировали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр культуры Владимир Мединский.

Премьера ленты состоялась на прошлой неделе на кинофестивале в Торонто. В мировой прокат "Смерть Сталина" выйдет 20 октября. В России комедию купила для проката компания "Вольга", однако дата релиза пока не определена. Минкульт не исключает, что, если такая заявка поступит, фильм может получить прокатное удостоверение. Такая перспектива уже вызвала негативную реакцию у представителей КПРФ и рядовых зрителей.

© Free Range Films (2017) Кадр из фильма "Смерть Сталина" © Free Range Films (2017) Кадр из фильма "Смерть Сталина"

Что это за фильм

Создатели "Смерти Сталина" определяют жанр картины как сатирическую комедию. Картина британского режиссера Армандо Ианнуччи снята по одноименному комиксу французов Фабьена Нури и Тьерри Робина. Лента рассказывает о борьбе за власть среди членов советской партийной верхушки после кончины Иосифа Сталина. Карикатуристы предупреждают, что это лишь фантазия на тему, а не попытка исторически достоверного изображения событий 1953 года. Очевидно, с такой же позиции за дело брались и создатели фильма.

На гротескный характер "Смерти Сталина" указывает уже выбор актеров. Никиту Хрущева сыграл американский актер Стив Бушеми, председателя Совета министров СССР Георгия Маленкова — американский же комик Джеффри Тэмбор, маршала Жукова — известный своими отрицательными ролями британец Джейсон Айзекс, его земляк Руперт Френд перевоплотился в сына вождя Василия Сталина, а украинская модель Ольга Куриленко стала пианисткой Марией Юдиной.

Dear comrades. It is our proud duty to unveil the official poster for Armando Iannucci’s #TheDeathofStalin. Long live the revolution! pic.twitter.com/AhTmYXkfFV — The Death of Stalin (@Death_of_Stalin) 8 сентября 2017 г.

​В августе у фильма появился аккаунт в "Твиттере", где выкладываются кадры и постеры ленты, а также стилизованные под сталинскую эпоху посты и демотиваторы. Трейлер картины также полон черного юмора и фарса. Авторы показывают окружение Сталина как комичных, недалеких и трусливых функционеров, готовых лгать и изворачиваться, чтобы подставить друг друга.

Реакция в России

Wanna feel old? Here's what Blazin’ Squad look like now #TheDeathOfStalin pic.twitter.com/zmlUnaATjv — The Death of Stalin (@Death_of_Stalin) 31 августа 2017 г.

​Если судить по комиксам, на которых основан фильм, в нем есть и преувеличения, и просто выдуманные сцены. Подобные вольности уже вызвали негодование российских коммунистов. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко назвал ленту "мерзостью" и выразил надежду, что Министерство культуры не допустит ее выхода в прокат. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, в свою очередь, заявил, что фильм — "очередная форма психологической войны против нашей страны", так как "дискредитация лидеров страны, а тем более верховного главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны — это и принижение роли России в мировых делах".

All true workers praise Comrade Khrushchev! All true workers honour him with a retweet! #TheDeathOfStalin pic.twitter.com/JPc345VqTx — The Death of Stalin (@Death_of_Stalin) 29 августа 2017 г.

​Во избежание потенциального конфликта, общественный совет при Минкульте уже высказался за то, чтобы в случае подачи заявки на прокатное удостоверение в России эксперты проверили ее на предмет искажения истории. Такие меры помогут "Смерти Сталина" избежать повторения судьбы фильма "Матильда", задевшего чувства ряда православных.

Само министерство культуры пока воздерживается от оценок достоверности и провокационности "Смерти Сталина". Глава ведомства Владимир Мединский на вопросы журналистов сказал, что прокат ленты будет рассматриваться в установленном порядке. "Если этот фильм существует в природе и захочет быть показанным в Российской Федерации, то в соответствии с законом они обратятся за прокатным удостоверением. Покажут копию, а Министерство культуры рассмотрит это в законном порядке", — отметил Мединский.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что не осведомлен о фильме, но уверен в компетентности экспертов министерства культуры: "Я, честно говоря, не знаю, что это за фильм. Минкульт всегда чрезвычайно ответственно подходит к выдаче прокатных удостоверений, никогда поверхностный подход здесь не проявлял".

Реакция на Западе

I thought they had gone a bit over the top with @jasonsfolly's costume/medals in @Death_of_Stalin, but they actually toned it down a bit.😁 pic.twitter.com/Y0ewqJOAcx — Tone (@Fuglefro) 14 сентября 2017 г.

​Западная пресса уже назвала фильм лучшим в карьере режиссера Армандо Ианнуччи, "гениальной сатирой-хоррором" и "триумфом черной комедии".

"Фильм полон абсурда, ситуаций, которые могут происходить, только когда в руках у очень небольшого количества людей очень много власти", — пишет авторитетный британский киножурнал Empire. Автор рецензии отмечает, что, несмотря то, что в картине описана "одна из самых темных глав современной истории", фильм вышел "абсолютно уморительный".

Британская газета The Guardian отмечает мастерство актеров, превративших исторических героев в сатирических персонажей.

"Все эти стареющие царедворцы и лизоблюды внезапно превращаются в кучку испуганных злобных детей. В "Смерти Сталина" прекрасно подобраны актеры класса А, играющие роли с холодной и безжалостной силой", — говорится в рецензии.

​В отзыве о фильме британского BBC автор восхищается тонкой политической сатирой Ианнуччи, которая, хоть и не направлена на конкретных героев современности, вызывает у зрителя вполне недвусмысленные ассоциации.

"Смерть Сталина" поднимает вопрос, который применим ко многим странам в разные годы, но наиболее уместно звучит для озадаченных наблюдателей Трамплэнда: как много из того, что происходит в правительстве, мотивировано корыстью, малодушным эгоизмом, а сколько из этого банальная некомпетентная неуклюжесть?" — размышляет автор статьи.

Судя по отзывам западных СМИ, фильм ждет успех в зарубежном прокате. Однако насколько благосклонно "Смерть Сталина" воспримут эксперты Минкульта и увидят ли его российские зрители, остается пока под вопросом.