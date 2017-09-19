Глава Белорусской православной церкви призвал не ходить на "Матильду"

МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Предстоятель Белорусской православной церкви (БПЦ), митрополит Минский и Заславский Павел заявил, что фильм Алексея Учителя "Матильда" "разделил общество" и призвал верующих не ходить в кинотеатры смотреть эту картину, сообщается на сайте БПЦ.
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31.3%Нет
22.3%Не собирался(лась), но после скандалов решил(а) посмотреть
12.7%Не интересуюсь современным кинематографом
"На сегодня официальной позиции Русской православной церкви по этому фильму нет, но мнение очень многих людей мы можем слышать. Этот фильм еще не вышел в прокат, а о нем уже идут дискуссии. Я специально просмотрел несколько видеороликов, которые сегодня доступны в интернете, и у меня сложилось очень неприятное впечатление о фильме", — отметил митрополит в интервью официальному сайту БПЦ.
Он заявил, что ему не непонятен замысел фильма "Матильда".
"Он (фильм – ред.) разделил наше общество, посеял смуту в сердцах многих людей, вызвал бурю негодования у тех, для кого император Николай Второй — страстотерпец и мученик", — сказал митрополит Павел.
"Император Николай II — святой, и память о нем священна для всех православных христиан. Если снимать о нем фильм, то, по моему глубокому убеждению, он должен быть назидательным, благородным, вдохновляющим на ратный подвиг и созидательный труд на благо народа", — добавил он.
Митрополит Павел напомнил, что церковь не может запретить показ фильма "Матильда" и у нее нет такой власти, но каждый человек, которому дорога память святого императора-страстотерпца Николая II, "может голосовать ногами".
"Никакой агрессии со стороны верующих не должно быть. Просто не ходите на этот фильм", — подчеркнул он.
Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.