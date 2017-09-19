Глава Белорусской православной церкви призвал не ходить на "Матильду"

МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Предстоятель Белорусской православной церкви (БПЦ), митрополит Минский и Заславский Павел заявил, что фильм Алексея Учителя "Матильда" "разделил общество" и призвал верующих не ходить в кинотеатры смотреть эту картину, сообщается на сайте БПЦ.

"Матильда" выходит в российский прокат 26 октября. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II.

"На сегодня официальной позиции Русской православной церкви по этому фильму нет, но мнение очень многих людей мы можем слышать. Этот фильм еще не вышел в прокат, а о нем уже идут дискуссии. Я специально просмотрел несколько видеороликов, которые сегодня доступны в интернете, и у меня сложилось очень неприятное впечатление о фильме", — отметил митрополит в интервью официальному сайту БПЦ.

Он заявил, что ему не непонятен замысел фильма "Матильда".

"Он (фильм – ред.) разделил наше общество, посеял смуту в сердцах многих людей, вызвал бурю негодования у тех, для кого император Николай Второй — страстотерпец и мученик", — сказал митрополит Павел.

"Император Николай II — святой, и память о нем священна для всех православных христиан. Если снимать о нем фильм, то, по моему глубокому убеждению, он должен быть назидательным, благородным, вдохновляющим на ратный подвиг и созидательный труд на благо народа", — добавил он.

Митрополит Павел напомнил, что церковь не может запретить показ фильма "Матильда" и у нее нет такой власти, но каждый человек, которому дорога память святого императора-страстотерпца Николая II, "может голосовать ногами".

"Никакой агрессии со стороны верующих не должно быть. Просто не ходите на этот фильм", — подчеркнул он.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.