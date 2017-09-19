В Москве отменили концерт Хворостовского 26 сентября

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского в Московской государственной консерватории имени Чайковского, который должен был пройти 26 сентября, отменили из-за болезни артиста, сообщили РИА Новости в пресс-службе консерватории.

"Концерт Дмитрия Хворостовского отменен в связи с болезнью исполнителя", — сказали в пресс-службе.

Ранее Хворостовскому пришлось отменить свои выступления в Венской опере по состоянию здоровья. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. С тех пор он прошел несколько курсов химиотерапии.