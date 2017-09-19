Комитет ГД по культуре посмотрит "Матильду" до выхода фильма в прокат

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Депутаты комитета Госдумы по культуре планируют посмотреть фильм Алексея Учителя "Матильда" 26 сентября, за месяц до намеченного выхода картины в прокат и ее официального показа в Госдуме, заявила РИА Новости первый зампред комитета Елена Драпеко.

Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь".

"Мы договорились с продюсерами фильма (о показе депутатам комитета), сейчас определяем точное время и место… Пока мы договорились на 26 сентября, эта дата всем удобна", — рассказала Драпеко.

Она уточнила, что депутаты будут смотреть "Матильду" не в здании Госдумы, а "в каком-нибудь помещении неподалеку".

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

На прошлой неделе объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время трансляции "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.