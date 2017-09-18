В КВН опровергли наличие запрета на номера про президентов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В пресс-службе КВН опровергли информацию о том, что в передаче существует запрет на номера и сценки про президентов.

Ранее на YouTube было опубликовано интервью бывшего лидера команды КВН "СОК" Дмитрия Колчина, который также являлся редактором Высшей лиги КВН. Он сообщил, что в передаче существует запрет на номера и сценки про президентов.

"Если бы существовал такой запрет, то ничего бы не было в телеэкране. Глупость какая", — сообщили РИА Новости в пресс-службе КВН.