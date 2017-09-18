В театре "Модернъ" поделились планами на новый сезон

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Следующий год в театре "Модернъ" будет посвящен Льву Толстому, труппа поставит две пьесы — "Война и мир" и "Толстой и Столыпин", сообщил в понедельник художественный руководитель театра Юрий Грымов.
Он отметил, что также театр поставит в новом сезоне спектакли "Дивный новый мир", "Матрешки на округлости Земли", "Юлий Цезарь". При этом он подчеркнул, что старые спектакли, на которые зрители не ходят, будут закрывать.
"Это спектакли, которые идут по десять-пятнадцать лет, есть уже некоторая усталость и тот, кто хотел, уже посмотрел", — пояснил он.
Также в планах театра запустить детский драматический спектакль "Маша и медведь" по одноименному мультику и продажу абонементов сразу на несколько премьер театра. В новом сезоне "Модернъ" так же намерен отправиться на гастроли в Нижний Новгород, Екатеринбург, Владивосток и Токио.