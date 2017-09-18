В театре "Модернъ" поделились планами на новый сезон

Сцена из спектакля Любовь в двух действиях в театре Модернъ в постановке телеведущего Андрея Максимова. Архивное фото

Сцена из спектакля Любовь в двух действиях в театре Модернъ в постановке телеведущего Андрея Максимова. Архивное фото

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Следующий год в театре "Модернъ" будет посвящен Льву Толстому, труппа поставит две пьесы — "Война и мир" и "Толстой и Столыпин", сообщил в понедельник художественный руководитель театра Юрий Грымов.

"Следующий год в нашем театре мы решили сделать годом Льва Толстого. Мы поставим "Войну и мир" и вторую пьесу ставим, "Толстой и Столыпин". Это такая неожиданная пьеса, разговор русских людей об ответственности. Это выдуманная история по дневникам Толстого", — рассказал Грымов.

Он отметил, что также театр поставит в новом сезоне спектакли "Дивный новый мир", "Матрешки на округлости Земли", "Юлий Цезарь". При этом он подчеркнул, что старые спектакли, на которые зрители не ходят, будут закрывать.

"Это спектакли, которые идут по десять-пятнадцать лет, есть уже некоторая усталость и тот, кто хотел, уже посмотрел", — пояснил он.

Также в планах театра запустить детский драматический спектакль "Маша и медведь" по одноименному мультику и продажу абонементов сразу на несколько премьер театра. В новом сезоне "Модернъ" так же намерен отправиться на гастроли в Нижний Новгород, Екатеринбург, Владивосток и Токио.