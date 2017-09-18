Прокатчик опроверг слухи о наличии авторской версии "Матильды"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. У фильма "Матильда" Алексея Учителя нет более полной, режиссерской версии, сообщил журналистам президент компании "Каропрокат" (дистрибьютор "Матильды") Алексей Рязанцев.

"Никакой авторской версии нет и быть не может, эти слухи муссируются — ну как же, вырезали, всю клубничку убрали. Что царь безбожник и так далее. Ничего этого не было и нет. Это фильм о любви, о жизни царевича, наследника, а никак не царя. Все, что до коронации, которое известно, есть все это в источниках открытых", — сказал Рязанцев.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

На прошлой неделе объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время трансляции "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.