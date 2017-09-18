В Госдуме просят найти автора поддельного распоряжения о просмотре порно

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила РИА Новости, что планирует обратиться в компетентные органы в связи с появившейся ранее в интернете якобы копией протокольного поручения Госдумы по фильму "Матильда", в которой была искажение часть оригинального текста документа.

Ранее СМИ сообщали, что в интернете появился текст данного протокольного поручения с некоторыми изменениями. Так, согласно документам, копии которых имеются в распоряжении РИА Новости, в оригинальном тексте проекта поручения есть фраза — "в связи с общественной значимостью дискуссии, развернувшейся не только в обществе, но и между депутатами ГД ФС РФ вокруг содержания фильма кинорежиссера Алексея Учителя "Матильда". Однако в сети опубликовали якобы копию этого поручения, но с фразой "в связи с общественной значимостью дискуссии, развернувшейся не только в обществе, но и между депутатами ГД ФС РФ вокруг содержания порнографических фильмов производства ФРГ".

"Это уже не шутка, это уже элемент информационной войны. Когда меняют текст документа в строгой отчетности, это даже, скорее, называется подделкой документа", — заявила Драпеко.

Депутат также добавила, что сейчас будет советоваться со специалистами и решать, в какие компетентные органы будет лучше ей обратиться в связи с данным инцидентом, так как "это порочит и меня, и Госдуму".

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

На прошлой неделе объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время трансляции "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.