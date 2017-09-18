По мотивам "Дневника Анны Франк" создадут комикс и мультфильм

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Книгу комиксов и мультфильм создадут по мотивам "Дневника Анны Франк", который написала еврейская девочка в период нацистской оккупации Нидерландов, сообщает французский литературный портал Actualitte.com.

По данным портала, книга комиксов из 148 страниц, нарисованная израильским арт-директором Дэвидом Полонским, поступит в продажу во Франции 4 октября.

Сообщается, что сценарист комиксов Ари Фольман готовит также мультфильм, который выйдет в 2019 году. Главной героиней мультфильма станет воображаемая подруга Анны Франк Китти, которой она посвятила свой дневник. Фольман и Полонский ранее работали над фильмом "Вальс с Баширом" (2008) – первым мультипликационным фильмом, когда-либо номинированным на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Идея создания адаптации "Дневника Анны Франк" принадлежит фонду Анны Франк, который находится в швейцарском Базеле. Отмечается, что Полонский и Фольман сначала отказались от работы над комиксом и мультфильмом, но затем изменили свое решение.

"Мне жаль, что приходит эпоха, когда уже не остается на планете тех, кто пережил Холокост, больше нет живых свидетелей, которые могли бы рассказать эту историю", — сообщил Фольман. По его словам, эта адаптация создана, чтобы рассказать историю Анны Франк более молодому поколению.

Анна Франк с семьей скрывалась в 1942 – 1944 годах от нацистов в убежище, устроенном в одном из домов Амстердама. После ареста гестапо 15-летняя Анна умерла в концлагере Берген-Бельзен. Дневник был опубликован ее отцом в 1947 году.