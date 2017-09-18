По мотивам "Дневника Анны Франк" создадут комикс и мультфильм

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Книгу комиксов и мультфильм создадут по мотивам "Дневника Анны Франк", который написала еврейская девочка в период нацистской оккупации Нидерландов, сообщает французский литературный портал Actualitte.com.
Сообщается, что сценарист комиксов Ари Фольман готовит также мультфильм, который выйдет в 2019 году. Главной героиней мультфильма станет воображаемая подруга Анны Франк Китти, которой она посвятила свой дневник. Фольман и Полонский ранее работали над фильмом "Вальс с Баширом" (2008) – первым мультипликационным фильмом, когда-либо номинированным на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
"Мне жаль, что приходит эпоха, когда уже не остается на планете тех, кто пережил Холокост, больше нет живых свидетелей, которые могли бы рассказать эту историю", — сообщил Фольман. По его словам, эта адаптация создана, чтобы рассказать историю Анны Франк более молодому поколению.
Анна Франк с семьей скрывалась в 1942 – 1944 годах от нацистов в убежище, устроенном в одном из домов Амстердама. После ареста гестапо 15-летняя Анна умерла в концлагере Берген-Бельзен. Дневник был опубликован ее отцом в 1947 году.