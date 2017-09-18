Сын Караченцова назвал причины госпитализации актера

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Народный артист России Николай Караченцов, госпитализированный в понедельник в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, пробудет там около двух недель, сообщил РИА Новости сын актера Андрей.
"Мы положили Николая Петровича на плановое обследование. Ему нужно просто полное обследование. Думаю, что он пробудет в больнице недели две", — сказал Андрей Караченцов.
В феврале актёр был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.