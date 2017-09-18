Сын Караченцова назвал причины госпитализации актера

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Народный артист России Николай Караченцов, госпитализированный в понедельник в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, пробудет там около двух недель, сообщил РИА Новости сын актера Андрей.

Караченцов был госпитализирован в понедельник в отделение нейрохирургии.

"Мы положили Николая Петровича на плановое обследование. Ему нужно просто полное обследование. Думаю, что он пробудет в больнице недели две", — сказал Андрей Караченцов.

В феврале актёр был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.