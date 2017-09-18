Зураба Соткилаву похоронят в Грузии

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Народный артист СССР, солист Большого театра Зураб Соткилава будет похоронен в Грузии, сообщила РИА Новости супруга покойного.

Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава скончался в понедельник утром на 81-м году жизни.

"Зураб Лаврентьевич будет похоронен в Грузии. Такова была его воля. Это было его желание, о котором он говорил давно. И я, и мои дочки хотят этого. И, думаю, этому ничего не мешает", — сказала вдова прославленного певца.

Соткилава родился 12 марта 1937 года в городе Сухуми (ныне Сухум, Республика Абхазия). Знаменитый тенор с 1974 года являлся солистом Большого театра, был профессором московской консерватории.