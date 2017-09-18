Умер оперный певец Зураб Соткилава

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава скончался в понедельник утром, сообщили РИА Новости родственники певца.

"После операции Зураб Лаврентьевич чувствовал себя неплохо, и была надежда, что все будет хорошо. Но, к сожалению, этого не произошло, и сегодня под утро он скончался", — сказал собеседник агентства.

Зураб Соткилава родился в 1937 году в Сухуми. Окончил Тбилисский государственный политехнический институт и Тбилисскую государственную консерваторию. Работал в Тбилисском государственном академическом театре оперы и балета имени Захария Палиашвили, стажировался в Ла Скала у Динаро Барра.

В 1973 году певец дебютировал в Большом театре в партии Хозе, и со следующего года его пригласили в оперную труппу. Преподавал в Московской государственной консерватории, возглавлял жюри Международного конкурса вокалистов имени П. И. Чайковского, был почетным членом Болонской музыкальной академии.

Среди самых известных его партий – Манрико в "Трубадуре" Джузеппе Верди, Марио Каварадосси в "Тоске" Джакомо Пуччини, Самозванец в "Борисе Годунове" и Голицын в "Хованщине" Модеста Мусоргского.