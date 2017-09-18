Губернатор рассказал о сроках проектирования новой сцены Пермского театра

ПЕРМЬ, 18 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Пермские власти планируют осенью начать проектирование новой сцены для Пермского академического театра оперы и балета, сообщил в интервью РИА Новости глава Пермского края Максим Решетников.
"Я думаю, что мы за осень, даже раньше, наверное, поставим точку в этом вопросе и войдем в этап проектирования. Конечно, стоит задача как можно быстрее в это строительство зайти", — сказал Решетников.
Он добавил, что сейчас решается вопрос с местом строительства.
"Потребность в строительстве второй сцены объективна, она есть. Театру стало тесно в тех рамках, границах, которые есть. Сейчас стоит самый, может быть, сложный вопрос – вопрос места и архитектуры, потому что здесь надо и театралов, и жителей города слышать. Понимая, что объект будет знаковый, дорогой, не хочется просто приткнуть театр из соображений "давайте уже где-то его приткнем". Хочется сделать это здание новой доминантой, новым архитектурным символом, преобразовать пространство вокруг. Именно с этим связаны некоторые промедления. Мы готовим сейчас несколько мест. Идут юридические процессы, архитектурные", — уточнил Решетников.
Решетников сказал, что пока рано говорить о том, сколько денег потребует это строительство. Однако уже есть поручение президента на этот счет. "Мы просим поддержки из федерального бюджета. И поручение президента на эту тему по итогам его визита есть – поискать дополнительные источники финансирования", — сообщил глава региона.