Губернатор рассказал о сроках проектирования новой сцены Пермского театра

ПЕРМЬ, 18 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Пермские власти планируют осенью начать проектирование новой сцены для Пермского академического театра оперы и балета, сообщил в интервью РИА Новости глава Пермского края Максим Решетников.

Художественный руководитель Пермского театра, дирижер Теодор Курентзис ранее рассказал в интервью РИА Новости, что коллективу театра сложно работать в старом здании: крышу театра сносит ветром, балет не помещается на сцене, а музыканты вынуждены репетировать в спортивных залах. Дирижер добавил, что вынужден будет уехать из Перми, если новое здание театра не будет построено через три года.

"Я думаю, что мы за осень, даже раньше, наверное, поставим точку в этом вопросе и войдем в этап проектирования. Конечно, стоит задача как можно быстрее в это строительство зайти", — сказал Решетников.

Он добавил, что сейчас решается вопрос с местом строительства.

"Потребность в строительстве второй сцены объективна, она есть. Театру стало тесно в тех рамках, границах, которые есть. Сейчас стоит самый, может быть, сложный вопрос – вопрос места и архитектуры, потому что здесь надо и театралов, и жителей города слышать. Понимая, что объект будет знаковый, дорогой, не хочется просто приткнуть театр из соображений "давайте уже где-то его приткнем". Хочется сделать это здание новой доминантой, новым архитектурным символом, преобразовать пространство вокруг. Именно с этим связаны некоторые промедления. Мы готовим сейчас несколько мест. Идут юридические процессы, архитектурные", — уточнил Решетников.

По его словам, одна из площадок – Пятый квартал на высоком берегу на Набережной, от Коммунального моста налево. Кроме того, ведутся переговоры еще по одной площадке.

Решетников сказал, что пока рано говорить о том, сколько денег потребует это строительство. Однако уже есть поручение президента на этот счет. "Мы просим поддержки из федерального бюджета. И поручение президента на эту тему по итогам его визита есть – поискать дополнительные источники финансирования", — сообщил глава региона.