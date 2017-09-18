"Уходит целая эпоха, и это не слова": Урин рассказал, каким был Соткилава

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Зураб Соткилава был выдающимся певцом, очень светлым, жизнерадостным и невероятно талантливым человеком, рассказал РИА Новости генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава скончался в понедельник утром на 81-м году жизни. Родственники певца рассказали, что после операции он чувствовал себя лучше, но надежды на выздоровление не оправдались.

"С кончиной Зураба Соткилавы уходит целая эпоха. И это не слова, а на самом деле так", — сказал Урин.

Гендиректор ГАБТа подчеркнул, что Соткилава принадлежит к золотой эпохе великого оперного Большого театра.

"Он работал с (Владимиром) Атлантовым, (Еленой) Образцовой, (Тамарой) Синявской. Его знали не только в России, он бы выдающимся мировым певцом. Это был очень открытый, добрый, веселый и жизнерадостный человек. Он мужественно боролся со своей болезнью. Мы планировали с ним творческий вечер, посвященный его юбилею, но болезнь не дала этому осуществиться. Ушел очень светлый и невероятно талантливый человек", — добавил Урин.

По его словам, прощание с певцом, скорее всего, состоится в Большом театре, но день церемонии прощания и похорон Зураба Соткилавы будет известен позже.

Соткилава родился 12 марта 1937 года. Знаменитый тенор с 1974 года являлся солистом Большого театра, был профессором московской консерватории.