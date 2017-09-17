Скончался российский историк-эллинист Григорий Арш

АФИНЫ, 17 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Скончался российский историк, ведущий эллинист, старший научный сотрудник РАН, доктор исторических наук, почетный профессор Афинского Университета Григорий Арш, об этом сообщил Греческий культурный центр в Москве (ГКЦ).

Арш скончался 15 сентября на 92-м году жизни. Церемония прощания пройдёт во вторник 19 сентября.

"Его вклад в изучение эллинистики, в развитие исторических исследований и двусторонних научных отношений делает утерю Григория Львовича невосполнимой", — говорится в некрологе.

ГКЦ отмечает, что Арш 70 лет жизни посвятил изучению греко-российских связей периода освободительного движения в Греции, он был основателем эллинистики в советской-российской исторической науке. Арш автор множества научных трудов, исследований деятельности Александра Ипсиланти и Иоанна Каподистрии.

Арш был участником Великой Отечественной войны, получил ранение на фронте, награждён орденом Красной звезды.