В "Табакерке" прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Табакова

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Народный артист СССР Олег Табаков чувствует себя хорошо после болезненного приступа накануне, сообщили РИА Новости в Театре под руководством Табакова ("Табакерке").

Ранее некоторые СМИ сообщили, что вчера Олегу Табакову стало плохо перед выходом на сцену, однако худрук не стал отменять представление. Спектакль начался с опозданием, после того как артисту сделали обезболивающий укол.

"Вчера перед спектаклем "Чайка", где был занят Олег Павлович, он почувствовал сильную зубную боль. Поэтому была вызвана скорая помощь, так как в "Табакерке" нет дежурного врача, как в больших театрах. Был сделан обезболивающий укол, и Олег Павлович отыграл весь спектакль и вышел на поклон к зрителям, которые бурно аплодировали любимому актеру", — сообщил пресс- атташе театра.

Он добавил, что в антракте Табаков с удовольствием пообедал.