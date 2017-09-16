Михалков назвал виновников скандала с "Матильдой"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Ответственность за ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" несет Фонд кино, заявил режиссер Никита Михалков, выступая на пресс-конференции, приуроченной к открытию Международного кинофестиваля "Евразийский мост".

"Я не видел картину "Матильда", думаю, что здесь очень много спекуляций. Этот вопрос должен решаться с самого начала, Фонд кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги… Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд кино. Мне кажется, что вся история с "Матильдой" связана исключительно с Фондом кино", — сказал Михалков.

Режиссер подчеркнул, что любой автор должен понимать, на какие риски он идет, создавая фильм о человеке, причисленном к лику святых.

В Кремле с интересом ожидают выхода "Матильды"

Президент России Владимир Путин еще не смотрел фильм Алексея Учителя "Матильда", встреч с творческим коллективом картины на данный момент не запланировано, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Пока президент этот фильм не смотрел. Вместе с тем, скоро фильм выходит в прокат, мы все его ждем, это фильм разрекламированный. Пока каких-либо встреч с творческим коллективом не запланировано", — сказал Песков.

Он добавил, что сам также не видел фильм, но ждет премьеры.

"Потакание кликушеству"

Министр культуры России Владимир Мединский ранее выразил возмущение ситуацией вокруг "Матильды". По мнению министра, нагнетаемая вокруг картины истерия является беззаконием и цензурой, а также создает "опасный прецедент потакания безответственному кликушеству".

Ранее Мединский обнародовал официальное заявление по поводу ситуации вокруг "Матильды". По его словам, Минкультуры старалось воздерживаться от вмешательства в этот скандал, но события вынуждают высказаться со всей определенностью. Он заявил, что любые намерения запретить показ "Матильды" и попытки давления на кинотеатры являются беззаконием и создают опасный прецедент.

"Матильда"

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Задолго до премьеры картина вызвала широкий общественный резонанс: представители движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить обоснованность выдачи картине прокатного удостоверения.