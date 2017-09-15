Аксенов пообещал, что ялтинский кинофестиваль "заткнет Канны за пояс"

ЯЛТА, 15 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил кинорежиссера Никиту Михалкова и всех иностранных гостей кинофестиваля в Ялте "Евразийский мост" за участие в нем и выразил уверенность, что в будущем фестиваль "заткнет Канны за пояс".

"Особую благодарность хочу выразить Никите Сергеевичу Михалкову. Он не побоялся взять на себя инициативу организовать этот фестиваль в российском Крыму. Правительство Крыма оказывает полное содействие, уверен, что фестиваль доставит много эмоций зрителям, крымчанам, всем, кто будет смотреть шедевры мирового кино, а для нас он имеет большое политическое значение. Культура помогает осознать, что Крым российский навсегда… Крым станет центром мирового кино, Канны заткнем за пояс, я в этом уверен, друзья!" — сказал Аксенов на церемонии открытия фестиваля.

Второй фестиваль "Евразийский мост" торжественно открылся в пятницу в киноконцертном комплексе "Юбилейный" и продлится до 19 сентября. Организаторами кинофорума выступает правительство Крыма, кинорежиссер Никита Михалков и сценарист Виктор Мережко. В жюри фестиваля этого года вошли куратор международных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба, французский режиссер Патрик Казаль, российская актриса Олеся Судзиловская, российский режиссер и продюсер Андрей Осипов. Возглавил жюри британский режиссер Гарет Джонс.

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