Аксенов пообещал, что ялтинский кинофестиваль "заткнет Канны за пояс"

ЯЛТА, 15 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил кинорежиссера Никиту Михалкова и всех иностранных гостей кинофестиваля в Ялте "Евразийский мост" за участие в нем и выразил уверенность, что в будущем фестиваль "заткнет Канны за пояс".
Второй фестиваль "Евразийский мост" торжественно открылся в пятницу в киноконцертном комплексе "Юбилейный" и продлится до 19 сентября. Организаторами кинофорума выступает правительство Крыма, кинорежиссер Никита Михалков и сценарист Виктор Мережко. В жюри фестиваля этого года вошли куратор международных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба, французский режиссер Патрик Казаль, российская актриса Олеся Судзиловская, российский режиссер и продюсер Андрей Осипов. Возглавил жюри британский режиссер Гарет Джонс.
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