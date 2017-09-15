Никто не может запретить смотреть кино, заявил Учитель

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Кино является искусством, которое обусловлено свободой выбора, и никто не может запретить смотреть и любить кино, заявил режиссер Алексей Учитель на открытии 27-го международного кинофестиваля "Послание к человеку".

Картина Учителя "Матильда" задолго до выхода в прокат спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали картину "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину и призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

"Я рад, что 27-й фестиваль будет проходить широко, будет множество разных программ, конкурсов, это фильмы, которые можно потом не увидеть. Принцип нашего фестиваля в том, что это послания разных людей, разных континентов. В этом весь смысл, в этом заключается свобода выбора, каждый из вас может пойти и посмотреть то кино, которое интересно… Кино — это то, что нас будоражит, движет вперед, и никто не сможет остановить нас смотреть и любить кинематограф", — сказал Учитель, который является президентом фестиваля.

Вначале церемонии перед обращением к зрителям у режиссера отказал микрофон. "Враги подсунули, чтобы мой голос не был нигде", — пошутил Учитель.