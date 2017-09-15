Россия надеется на включение Псковского кремля в список наследия ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 15 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Россия надеется, что Псковский кремль через полтора года будет внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе посещения Российского духовно-культурного православного центра на набережной Бранли в Париже.

"У нас плотная программа работы с ЮНЕСКО. Сегодня мы обсуждали с руководством Центра всемирного наследия новую номинацию российскую — Псковский кремль и Псковские соборы", — сказал Мединский.

По его словам, "Псков — одно из изначальных мест России и русской цивилизации".

"Мы все пришли к выводу и, надеюсь, убедили руководство Центра всемирного наследия в том, что то, что Пскова до сих пор нет в списке ЮНЕСКО — это несправедливо. Мы активизируем эту работу. Надеемся, что через полтора года увидим звездочку ЮНЕСКО и рядом с городом Псков на карте", — отметил министр.

Ранее в пятницу министр открыл в центре на Бранли выставку "Живопись иглой", на которой демонстрируются иконы ручной работы, расшитые драгоценными камнями и жемчугом.

Российский духовно-культурный православный центр впервые принимает участие в Европейских днях наследия, которые пройдут 16 и 17 сентября. Посетителям будет доступна как выставка икон, так и выставка "Сокровища московских царей. Государственные регалии в рисунках Федора Солнцева из фондов Музеев Московского Кремля".