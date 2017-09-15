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Культура

В Кремлевском дворце пройдет вечер памяти Олега Ефремова

16:0215.09.2017
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© РИА Новости / Валерий ПлотниковПерейти в фотобанкНародный артист СССР Олег Ефремов. Архивное фотоНародный артист СССР Олег Ефремов. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Плотников
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. "Вечер в духе времени", посвященный выдающему российскому режиссеру, создателю театра "Современник" Олегу Николаевичу Ефремову (1927 – 2000), в связи с 90-летием со дня его рождения, пройдет 1 октября в Кремлевском дворце, сообщили РИА Новости в пресс-службе благотворительного фонда Олега Ефремова.

В "гости к Ефремову" в этот вечер придут друзья, коллеги по театральному цеху, дети и внуки Олега Николаевича, многочисленные почитатели его таланта – все кто ценит талант, высокие профессиональные качества и жизненные принципы Мастера, который посвятил всю свою жизнь русскому театру.

Церемония прощания с писателем Даниилом Граниным в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В Санкт-Петербурге пройдет вечер памяти Даниила Гранина
На сцену выйдут Александр Калягин, Олег Меньшиков, Александр Митта, Михаил Ефремов, Иосиф Кобзон, Лариса Долина, артисты "Современника", РАМТа, Малого театра и многие другие. Прозвучат видеообращения Галины Волчек и Олега Табакова.

Ефремов в театре и кино

Создатель и художественный руководитель культового театра "Современник", возглавивший затем легендарный МХАТ, Ефремов всегда оставался не только талантливым режиссером, актером, руководителем, но и идейным вдохновителем, он был настоящим лидером театра.

Ефремов известен широкому зрителю и по работе в кино, он снялся в более чем сотне картин, в числе которых фильмы, не стареющие со временем и любимые до сих пор. Это "Три тополя на Плющихе", "Берегись автомобиля", "Гори, гори, моя звезда, "Здравствуй и прощай" и многие другие.

На вечере не будет ведущих – богатейший видеоряд с ролями, созданными Ефремовым в театре и кино, архивной и семейной хроникой, многое из которых будет показано впервые, и станет связующим звеном всего действа.

Не ностальгическое ревю

Олег Николаевич был против стандартов во всем, поэтому и вечер, ему посвященный, не будет обычным вечером памяти. Зрителей ждет не "ностальгическое ревю", а оригинальная программа, где воспоминания будут перемежаться стихами и песнями, где современников Ефремова будет сменять на сцене талантливая молодежь.

Поэт Андрей Вознесенский. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Кутузов
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Вечер памяти Вознесенского: культурный центр и выступление Гребенщикова
Лейтмотивом вечера станет неразрывная связь поколений, в которых живет и бережно передается уникальное наследие Олега Ефремова. Он был неуемным, заразительным, страстно влюбленным в свое дело человеком.

"Свой день рождения 1 октября отец всегда проводил в рабочем режиме, не любил делать акцент на празднике, посвящая все свое время любимой работе — театру и кино", — сказал РИА Новости Михаил Ефремов, сын Олега Николаевича.

Народный юбилей

По словам организаторов вечера, концерт-посвящение Олегу Ефремову в день его 90-летия будет динамичным и ярким. Предыдущие вечера памяти проходили в камерной обстановке, но 90-летие, как считают организаторы, — юбилей, который хочется отметить широко.

"Мы готовим вечер — абсолютно для всех, кто помнит Ефремова, кто его любит. Он — народный артист, народный герой, и юбилей у нас будет народным, на нем место хватит всем", — подчеркнула президент благотворительного фонда Олега Ефремова, его дочь Анастасия Ефремова.

Свой вечер в честь Ефремова пройдет и в МХТ у Олега Табакова, называющего Олега Ефремова своим Учителем.

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