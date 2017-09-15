В Кремле с интересом ожидают выхода "Матильды"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин еще не смотрел фильм Алексея Учителя "Матильда", встреч с творческим коллективом картины на данный момент не запланировано, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

"Пока президент этот фильм не смотрел. Вместе с тем, скоро фильм выходит в прокат, мы все его ждем, это фильм разрекламированный. Пока каких-либо встреч с творческим коллективом не запланировано", — сказал Песков.

Он добавил, что сам также не видел фильм, но ждет премьеры.

"Нет, еще не смотрел, жду. Как только выйдет — сразу посмотрю", — сказал Песков.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину и призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.