Победители конкурса "Новая волна" получат по два миллиона рублей

СОЧИ, 14 сен — РИА новости. Сразу три начинающих артиста стали победителями Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который проходил в Сочи с 8 по 14 сентября, разделят между собой призовой фонд — шесть миллионов рублей, сообщили организаторы на церемонии закрытия конкурса.
Как рассказали ведущие церемонии закрытия, это уникальный случай в истории "Новой волны". В 2016 году победителями фестиваля стали два исполнителя — певцы Дино из Хорватии и Вальтер Риччи из Италии.
Еще несколько конкурсантов были отмечены специальными призами. Так, приз железнодорожников получил Стас Море (Россия). Приз телеканала "МУЗ ТВ" достался Саше Санте (Россия). Зрительские симпатии были отданы Рустему Жугунусову из Казахстана.
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" проходил в Сочи с 8 по 14 сентября. Ранее фестиваль проводился в Юрмале. С 2015 года он получил постоянную прописку в Сочи. В этом году на конкурс было подано 12 тысяч заявок, из которых в финал попали 14 участников из девяти стран.