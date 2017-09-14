Победители конкурса "Новая волна" получат по два миллиона рублей

СОЧИ, 14 сен — РИА новости. Сразу три начинающих артиста стали победителями Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который проходил в Сочи с 8 по 14 сентября, разделят между собой призовой фонд — шесть миллионов рублей, сообщили организаторы на церемонии закрытия конкурса.

Группа DoReDos (Молдова), артисты Сардор Милано (Узбекистан) и Эрна Мир (Армения) разделят между собой призовой фонд конкурса в 6 миллионов рублей. По итогам конкурсных дней, участники набрали одинаковое количество баллов — 362. Второе место конкурса завоевала Сюзанна Мелконян из Армении, на третьем оказалась представительница Вьетнама певица Лилу.

Как рассказали ведущие церемонии закрытия, это уникальный случай в истории "Новой волны". В 2016 году победителями фестиваля стали два исполнителя — певцы Дино из Хорватии и Вальтер Риччи из Италии.

Еще несколько конкурсантов были отмечены специальными призами. Так, приз железнодорожников получил Стас Море (Россия). Приз телеканала "МУЗ ТВ" достался Саше Санте (Россия). Зрительские симпатии были отданы Рустему Жугунусову из Казахстана.

"Нам грех жаловаться. "Новая волна" уже давала звезд. Наши участники, возвращаясь в свои страны, там становятся звездами, гастролирующими коллективами и певцами", — сказал на завершающей пресс-конференции генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой.

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" проходил в Сочи с 8 по 14 сентября. Ранее фестиваль проводился в Юрмале. С 2015 года он получил постоянную прописку в Сочи. В этом году на конкурс было подано 12 тысяч заявок, из которых в финал попали 14 участников из девяти стран.