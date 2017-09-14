Макаревич не будет судиться с Radiohead из-за клипа про лифт

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал РИА Новости, что не намерен подавать в суд на группу Radiohead, о сходстве клипа которой Lift с видео на свою песню "Место, где свет" сообщил ранее.

Макаревич на своей странице в соцсети Facebook выложил два ролика и предложил подписчикам сравнить их. В обоих видеоклипах действие происходит в лифте. "Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип Lift с нашего клипа "Место, где свет" — мы его сняли с "Машиной" 11 сентября 2001 года", — написал Макаревич.

Radiohead представили свое видео 12 сентября этого года, клип сняли в связи с переизданием культового альбома OK Computer, в который включили прежде не изданные песни группы, в том числе и Lift.

"Да какое заявление, какая шутка? Я ничего не заявлял, я же не собираюсь подавать на них в суд. Я просто отметил слишком явное сходство. Я не исключаю, что режиссер (британцев) увидел в Youtube наш клип, и он его вдохновил, вполне возможно", — сказал Макаревич.

Британская группа Radiohead считается главной современной группой в жанре альтернативного рока. На счету группы 9 номерных альбомов в период с 1993 года по настоящее время. Все они получали статус золотых или платиновых в Великобритании и США. В общей сложности Radiohead 14 раз номинировались на "Грэмми", восемь раз на BRIT Awards и четыре — на Mercury Prize.

Клип Lift для Radiohead снял Оскар Хадсон. Ранее он сообщил в интервью электронному журналу о музыке Pitchfork, что вдохновлялся при этом короткометражкой "Лифт" режиссера Марка Айзекса. Герой этой документальной ленты находится в лифте лондонской многоэтажки и взаимодействует с людьми, заходящими туда. Фильм Айзекса вышел в июне 2001 года.