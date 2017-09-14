Мединский заявил, что ему стыдно за создателей истерии вокруг "Матильды"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Люди, которые продвигают истерию вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда", не имеют никакого отношения к православию и даже к идее христианства, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью французской газете Figaro.

"В законе не оговариваются нарушения, которые бы могли оправдать запрет фильма. Истерическая кампания вокруг совершенно обычного фильма, который никак не оскорбляет память царя, меня возмущает. Люди, которые ее продвигают, не имеют никакого отношения к православной религии и даже к идее христианства. Мне за них стыдно", — заявил Мединский, отвечая на вопрос о том, почему Минкультуры не запретило показ фильма.

Картина выходит в российский прокат 26 октября. Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

В среду министр культуры попросил главу МВД Владимира Колокольцева обеспечить порядок во время показов фильма "Матильда", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма, что может привести к противоправным действиям со стороны радикальных противников картины.