ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости, Мария Табак. Выставка "Скифы: воители древней Сибири" открывается в четверг в лондонском Британском музее. Директор петербургского Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский видит в ней, помимо прочего, еще и "элегантный способ рассказать о русской революции".

"Русский праздник в Лондоне"

Выставка, для которой Эрмитаж предоставил более 200 экспонатов, расскажет обо всех основных аспектах жизни скифов — племен, живших на огромной территории от юга современной России, северной части Черного моря, до Китая.

Отсутствие письменных свидетельств о жизни скифов компенсировало то, что благодаря холодному климату сохранилось огромное количество артефактов. Они и рассказывают о скифах, их образе жизни, особенностях питания, о татуировках, которыми украшали свои тела и мужчины, и женщины, о похоронных ритуалах. Скифы были искусными воинами, умелыми наездниками, мастерами и ювелирами.

"Многие люди слышали о скифах, но не имеют представления о том, что именно стоит за этим словом. Мы надеемся, что эта выставка станет для них открытием: они увидят реальных людей, реальные предметы, которые существовали долго и доминировали на огромной территории. И скифы ведь не только воины, это целая цивилизация: достаточно посмотреть на ювелирные изделия, на вышивки", — сказал РИА Новости куратор выставки доктор Джон Симпсон.

© РИА Новости / Мария Табак Экспонат для выставки "Скифы: воители древней Сибири" в лондонском Британском музее © РИА Новости / Мария Табак Экспонат для выставки "Скифы: воители древней Сибири" в лондонском Британском музее

Среди самых необычных экспонатов — богато украшенная сумка с сырами, возраст которой превышает 2 тысячи лет, фрагменты человеческих останков с татуировками, маски для лошадей, прибор для курения конопли.

"Я бы не сказал, что люди мало знают о скифах. Мы делаем выставки о скифах примерно раз в два года в разных концах света. Но скифы совершенно не представлены в коллекциях Британии. Эта конкретно выставка примечательна тем, что тут все уходит в Сибирь, потому что из Сибири все начиналось. Золотые вещи выставляются часто, их знают, а вещи из раскопок сибирских, алтайских племен – их, действительно, мало знают, и это все результаты исследований. Татуировки недавно вот только обнаружены были в инфракрасных лучах", — рассказал Пиотровский РИА Новости.

"Все время идут новые исследования, они достаточно осложнены, потому что местное население не разрешает больше копать в верхнем Алтае, и многие места закрыты для археологов. Эта выставка — живое археологическое исследование, живые раскопки, и громадный народ, который изобрел очень много и игравший огромную роль в истории", — сказал директор Эрмитажа.

"Эта очень элегантно сделанный русский праздник в Лондоне с всегда присущим Британскому музею хорошим вкусом. Вся экспозиция здесь на грани – компьютерные штуки, фотографии, музыка, но эта грань не перейдена, все с хорошим очень вкусом сделано. Мультимедийность с очень глубокой научностью сочетаются очень хорошо", — убежден Пиотровский.

"Наша выставка — способ показать триумф русской науки и археологии", — сказал, в свою очередь, Симпсон.

© РИА Новости / Мария Табак Экспонат для выставки "Скифы: воители древней Сибири" в лондонском Британском музее © РИА Новости / Мария Табак Экспонат для выставки "Скифы: воители древней Сибири" в лондонском Британском музее

"Да, скифы мы"

Директор Эрмитажа подчеркнул, что при подготовке выставки для него не менее принципиальным моментом, чем ее научное наполнение, был мифопоэтический образ скифов, очень важный для России.

"Очень важен для нас мифопоэтический образ, и вообще это матрица всей жизни России. Скифы знамениты, прежде всего, скифским способом ведения войны: отступить в глубину, а потом развернуться в нужный момент и ударить. Так они воевали с персами, так Россия воюет всю жизнь – с поляками, шведами, с французами, с немцами, ну и сейчас, в период "холодной войны" тоже происходит разворот обратно", — улыбаясь, сказал Пиотровский.

Он добавил, что выставка имеет двойное символическое значение: во-первых, она происходит в период политической напряженности между Великобританией и Россией, а во-вторых — в год 100-летия русской революции.

"Во-первых, выставка проходит сейчас, когда политические отношения очень плохие. И это та ситуация, когда музеи сохраняют те мосты, которые надо сохранять. Важно, чтобы они сохранялись, хотя у политиков иногда возникает желание эти мосты быстренько разрушить", — заявил директор Эрмитажа.

"Второе – это изящный способ рассказать о русской революции. Скифы – это революционная сила, которая ворвалась на оседлые территории Ближнего Востока и степи Причерноморья. Это люди, которые очень много дали мировому развитию, от скифских стрел до штанов, и многое другое. Это такое напоминание о том, что в недрах России много разных интересных сюжетов таится", — поделился Пиотровский.

Выставка "Скифы: воители древней Сибири" продлится до 14 января 2018 года.