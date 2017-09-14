ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости, Мария Табак. Выставка "Скифы: воители древней Сибири" открывается в четверг в лондонском Британском музее. Директор петербургского Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский видит в ней, помимо прочего, еще и "элегантный способ рассказать о русской революции".
"Русский праздник в Лондоне"
Отсутствие письменных свидетельств о жизни скифов компенсировало то, что благодаря холодному климату сохранилось огромное количество артефактов. Они и рассказывают о скифах, их образе жизни, особенностях питания, о татуировках, которыми украшали свои тела и мужчины, и женщины, о похоронных ритуалах. Скифы были искусными воинами, умелыми наездниками, мастерами и ювелирами.
"Многие люди слышали о скифах, но не имеют представления о том, что именно стоит за этим словом. Мы надеемся, что эта выставка станет для них открытием: они увидят реальных людей, реальные предметы, которые существовали долго и доминировали на огромной территории. И скифы ведь не только воины, это целая цивилизация: достаточно посмотреть на ювелирные изделия, на вышивки", — сказал РИА Новости куратор выставки доктор Джон Симпсон.
"Я бы не сказал, что люди мало знают о скифах. Мы делаем выставки о скифах примерно раз в два года в разных концах света. Но скифы совершенно не представлены в коллекциях Британии. Эта конкретно выставка примечательна тем, что тут все уходит в Сибирь, потому что из Сибири все начиналось. Золотые вещи выставляются часто, их знают, а вещи из раскопок сибирских, алтайских племен – их, действительно, мало знают, и это все результаты исследований. Татуировки недавно вот только обнаружены были в инфракрасных лучах", — рассказал Пиотровский РИА Новости.
"Эта очень элегантно сделанный русский праздник в Лондоне с всегда присущим Британскому музею хорошим вкусом. Вся экспозиция здесь на грани – компьютерные штуки, фотографии, музыка, но эта грань не перейдена, все с хорошим очень вкусом сделано. Мультимедийность с очень глубокой научностью сочетаются очень хорошо", — убежден Пиотровский.
"Наша выставка — способ показать триумф русской науки и археологии", — сказал, в свою очередь, Симпсон.
"Да, скифы мы"
"Очень важен для нас мифопоэтический образ, и вообще это матрица всей жизни России. Скифы знамениты, прежде всего, скифским способом ведения войны: отступить в глубину, а потом развернуться в нужный момент и ударить. Так они воевали с персами, так Россия воюет всю жизнь – с поляками, шведами, с французами, с немцами, ну и сейчас, в период "холодной войны" тоже происходит разворот обратно", — улыбаясь, сказал Пиотровский.
Он добавил, что выставка имеет двойное символическое значение: во-первых, она происходит в период политической напряженности между Великобританией и Россией, а во-вторых — в год 100-летия русской революции.
"Второе – это изящный способ рассказать о русской революции. Скифы – это революционная сила, которая ворвалась на оседлые территории Ближнего Востока и степи Причерноморья. Это люди, которые очень много дали мировому развитию, от скифских стрел до штанов, и многое другое. Это такое напоминание о том, что в недрах России много разных интересных сюжетов таится", — поделился Пиотровский.
Выставка "Скифы: воители древней Сибири" продлится до 14 января 2018 года.