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Культура

Директор Эрмитажа: выставка о скифах в Лондоне напомнит о русской революции

00:4714.09.2017
(обновлено: 01:13 14.09.2017)
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© РИА Новости / Мария ТабакЭкспонат для выставки Скифы: воители древней Сибири в лондонском Британском музееЭкспонат для выставки Скифы: воители древней Сибири в лондонском Британском музее
© РИА Новости / Мария Табак

ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости, Мария Табак. Выставка "Скифы: воители древней Сибири" открывается в четверг в лондонском Британском музее. Директор петербургского Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский видит в ней, помимо прочего, еще и "элегантный способ рассказать о русской революции".

"Русский праздник в Лондоне"

Cосуд с изображениями скифов работы древнегреческих мастера. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Джапаридзе
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Выставка, для которой Эрмитаж предоставил более 200 экспонатов, расскажет обо всех основных аспектах жизни скифов — племен, живших на огромной территории от юга современной России, северной части Черного моря, до Китая.

Отсутствие письменных свидетельств о жизни скифов компенсировало то, что благодаря холодному климату сохранилось огромное количество артефактов. Они и рассказывают о скифах, их образе жизни, особенностях питания, о татуировках, которыми украшали свои тела и мужчины, и женщины, о похоронных ритуалах. Скифы были искусными воинами, умелыми наездниками, мастерами и ювелирами.

"Многие люди слышали о скифах, но не имеют представления о том, что именно стоит за этим словом. Мы надеемся, что эта выставка станет для них открытием: они увидят реальных людей, реальные предметы, которые существовали долго и доминировали на огромной территории. И скифы ведь не только воины, это целая цивилизация: достаточно посмотреть на ювелирные изделия, на вышивки", — сказал РИА Новости куратор выставки доктор Джон Симпсон.

© РИА Новости / Мария ТабакЭкспонат для выставки "Скифы: воители древней Сибири" в лондонском Британском музее
© РИА Новости / Мария Табак
Экспонат для выставки "Скифы: воители древней Сибири" в лондонском Британском музее

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Среди самых необычных экспонатов — богато украшенная сумка с сырами, возраст которой превышает 2 тысячи лет, фрагменты человеческих останков с татуировками, маски для лошадей, прибор для курения конопли.

"Я бы не сказал, что люди мало знают о скифах. Мы делаем выставки о скифах примерно раз в два года в разных концах света. Но скифы совершенно не представлены в коллекциях Британии. Эта конкретно выставка примечательна тем, что тут все уходит в Сибирь, потому что из Сибири все начиналось. Золотые вещи выставляются часто, их знают, а вещи из раскопок сибирских, алтайских племен – их, действительно, мало знают, и это все результаты исследований. Татуировки недавно вот только обнаружены были в инфракрасных лучах", — рассказал Пиотровский РИА Новости.

Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Анжела Бабенко
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"Все время идут новые исследования, они достаточно осложнены, потому что местное население не разрешает больше копать в верхнем Алтае, и многие места закрыты для археологов. Эта выставка — живое археологическое исследование, живые раскопки, и громадный народ, который изобрел очень много и игравший огромную роль в истории", — сказал директор Эрмитажа.

"Эта очень элегантно сделанный русский праздник в Лондоне с всегда присущим Британскому музею хорошим вкусом. Вся экспозиция здесь на грани – компьютерные штуки, фотографии, музыка, но эта грань не перейдена, все с хорошим очень вкусом сделано. Мультимедийность с очень глубокой научностью сочетаются очень хорошо", — убежден Пиотровский.

"Наша выставка — способ показать триумф русской науки и археологии", — сказал, в свою очередь, Симпсон.

© РИА Новости / Мария ТабакЭкспонат для выставки "Скифы: воители древней Сибири" в лондонском Британском музее
© РИА Новости / Мария Табак
Экспонат для выставки "Скифы: воители древней Сибири" в лондонском Британском музее

"Да, скифы мы"

Археологические раскопки. Архивное фото
© Fotolia / Krugloff
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Директор Эрмитажа подчеркнул, что при подготовке выставки для него не менее принципиальным моментом, чем ее научное наполнение, был мифопоэтический образ скифов, очень важный для России.

"Очень важен для нас мифопоэтический образ, и вообще это матрица всей жизни России. Скифы знамениты, прежде всего, скифским способом ведения войны: отступить в глубину, а потом развернуться в нужный момент и ударить. Так они воевали с персами, так Россия воюет всю жизнь – с поляками, шведами, с французами, с немцами, ну и сейчас, в период "холодной войны" тоже происходит разворот обратно", — улыбаясь, сказал Пиотровский.

Он добавил, что выставка имеет двойное символическое значение: во-первых, она происходит в период политической напряженности между Великобританией и Россией, а во-вторых — в год 100-летия русской революции.

Золотые сокровища скифов. Архивное фото
© РИА Новости / фото Виталия Шайфулина
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"Во-первых, выставка проходит сейчас, когда политические отношения очень плохие. И это та ситуация, когда музеи сохраняют те мосты, которые надо сохранять. Важно, чтобы они сохранялись, хотя у политиков иногда возникает желание эти мосты быстренько разрушить", — заявил директор Эрмитажа.

"Второе – это изящный способ рассказать о русской революции. Скифы – это революционная сила, которая ворвалась на оседлые территории Ближнего Востока и степи Причерноморья. Это люди, которые очень много дали мировому развитию, от скифских стрел до штанов, и многое другое. Это такое напоминание о том, что в недрах России много разных интересных сюжетов таится", — поделился Пиотровский.

Выставка "Скифы: воители древней Сибири" продлится до 14 января 2018 года.

Воины древней Сибири: в Лондон привезли скифскую коллекцию Эрмитажа
© AP Photo / Frank AugsteinВ Лондоне 14 сентября открывается выставка "Скифы: воины древней Сибири", которую Британский музей организует совместно с Государственным Эрмитажем.Золотая аппликация на одежду в виде двух воинов в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank Augstein
В Лондоне 14 сентября открывается выставка "Скифы: воины древней Сибири", которую Британский музей организует совместно с Государственным Эрмитажем.
© AP Photo / Frank AugsteinВыставка расскажет обо всех основных аспектах жизни скифов — племен, живших на огромной территории, простиравшейся от юга современной России, северной части Черного моря до Китая.Золотой артефакт в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank Augstein
Выставка расскажет обо всех основных аспектах жизни скифов — племен, живших на огромной территории, простиравшейся от юга современной России, северной части Черного моря до Китая.
© AP Photo / Frank AugsteinНесмотря на то что до нас не дошли письменные документы этой культуры, сохранилось достаточно большое число артефактов, по которым можно судить об образе жизни скифов, особенностях их питания, о похоронных ритуалах и даже о татуировках, которыми украшали свои тела скифские мужчины и женщины.Золотые львы в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank Augstein
Несмотря на то что до нас не дошли письменные документы этой культуры, сохранилось достаточно большое число артефактов, по которым можно судить об образе жизни скифов, особенностях их питания, о похоронных ритуалах и даже о татуировках, которыми украшали свои тела скифские мужчины и женщины.
© AP Photo / Frank AugsteinСреди самых удивительных экспонатов выставки — богато украшенная сумка с сырами, возраст которой превышает две тысячи лет, фрагменты человеческих останков с татуировками, маски для лошадей.Золотой артефакт в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank Augstein
Среди самых удивительных экспонатов выставки — богато украшенная сумка с сырами, возраст которой превышает две тысячи лет, фрагменты человеческих останков с татуировками, маски для лошадей.
© AP Photo / Frank AugsteinНазвание выставки отражает интерес европейской публики к теме легендарной российской Сибири, которая, помимо прочего, является одним из наиболее известных за рубежом образов России.Золотые наконечники стрел в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank Augstein
Название выставки отражает интерес европейской публики к теме легендарной российской Сибири, которая, помимо прочего, является одним из наиболее известных за рубежом образов России.
© AP Photo / Frank AugsteinПомимо экспонатов, предоставленных Эрмитажем, в состав экспозиции войдут уникальные объекты из Национального музея Республики Казахстан, Эшмоловского музея искусства и археологии и Королевского собрания произведений искусства.Золотые артефакты в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank Augstein
Помимо экспонатов, предоставленных Эрмитажем, в состав экспозиции войдут уникальные объекты из Национального музея Республики Казахстан, Эшмоловского музея искусства и археологии и Королевского собрания произведений искусства.
© AP Photo / Frank AugsteinСкифы населяли в I тысячелетии до н.э. северную, степную часть Евразии, включая Сибирь. Считается, что эта культура зародилась на юге Сибири — в Саяно-Алтайском нагорье и смежных территориях Монголии и Северного Китая, а оттуда уже распространилась на запад, где о скифах узнали ассирийцы, греки и персы.Золотые украшения в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank Augstein
Скифы населяли в I тысячелетии до н.э. северную, степную часть Евразии, включая Сибирь. Считается, что эта культура зародилась на юге Сибири — в Саяно-Алтайском нагорье и смежных территориях Монголии и Северного Китая, а оттуда уже распространилась на запад, где о скифах узнали ассирийцы, греки и персы.
© AP Photo / Frank AugsteinСкифы были известны народам древности как искусные конные лучники и не знавшие страха и жалости воины. Кроме того, до нас дошли их богатые ювелирные изделия из золота и серебра, часть из которых можно будет увидеть и на выставке в Лондоне.Золотая аппликация на одежду в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank Augstein
Скифы были известны народам древности как искусные конные лучники и не знавшие страха и жалости воины. Кроме того, до нас дошли их богатые ювелирные изделия из золота и серебра, часть из которых можно будет увидеть и на выставке в Лондоне.
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