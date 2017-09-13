Макаревич обвинил группу Radiohead в копировании клипа "Машины времени"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич обвинил британскую рок-группу Radiohead в копировании клипа на песню "Место, где свет".

"Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип "Lift" с нашего клипа "Место, где свет" — мы его сняли с "Машиной" 11 сентября 2001 года", — написал музыкант в соцсети Facebook

На своей странице музыкант выложил оба ролика и предложил подписчикам сравнить их. В обоих видеоклипах действие происходит в лифте.

Клип Radiohead на песню "Lift" был опубликован на официальном канале группы на YouTube 12 сентября.

Группа Radiohead образована в 1985 году в Великобритании. На счету коллектива восемь альбомов, каждый из которых получал статус золотого или платинового в Великобритании и США. В общей сложности Radiohead 14 раз номинировалась на "Грэмми", восемь раз на BRIT Awards и четыре — на Mercury Prize.