Минкультуры подтвердило, что Мединский обратился к МВД из-за "Матильды"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пресс-служба Минкультуры РФ подтвердила отправление министром культуры Владимиром Мединским письма главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить порядок во время показа фильма Алексея Учителя "Матильда".

"Да, это действительно так", — сказали РИА Новости в пресс-службе.

В письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости, Мединский отметил, что "задолго до выхода в прокат эта кинокартина вызвала широкий общественный резонанс, который сопровождается многочисленными публикациями в прессе, обсуждением в социальных сетях и, к сожалению, в отдельных случаях — призывами к насилию". По словам министра, в последнее время участились угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма, которые могут привести к противоправным действиям со стороны некоторых радикальных противников картины.

Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественные волнения: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину.