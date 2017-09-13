Мединский попросил МВД обеспечить порядок во время показа "Матильды"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева обеспечить порядок во время показа фильма Алексея Учителя "Матильда", говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
По словам министра, в последнее время участились угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма — киностудии "Рок", которые могут привести к противоправным действиям со стороны некоторых радикальных противников картины.
"С учетом изложенного прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, поручить принять необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и пресечения любых противозаконных действий граждан и организаций, связанных с предстоящим показом фильма", — заключил министр.
Ранее стало известно, что из-за поступавших угроз крупнейшая объединенная российская сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа картины.