Мединский попросил МВД обеспечить порядок во время показа "Матильды"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева обеспечить порядок во время показа фильма Алексея Учителя "Матильда", говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Мединский напомнил, что 26 октября состоится премьера "Матильды". "Задолго до выхода в прокат эта кинокартина вызвала широкий общественный резонанс, который сопровождается многочисленными публикациями в прессе, обсуждением в социальных сетях и, к сожалению, в отдельных случаях — призывами к насилию", — говорится в письме.

По словам министра, в последнее время участились угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма — киностудии "Рок", которые могут привести к противоправным действиям со стороны некоторых радикальных противников картины.

"С учетом изложенного прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, поручить принять необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и пресечения любых противозаконных действий граждан и организаций, связанных с предстоящим показом фильма", — заключил министр.

Ранее стало известно, что из-за поступавших угроз крупнейшая объединенная российская сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа картины.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина вызвала неоднозначную реакцию, так как православные активисты и депутат Госдумы Наталья Поклонская заявили, что фильм оскорбляет чувства верующих и искажает образ царя, причисленного к лику святых. Сам Алексей Учитель неоднократно заявлял, что картину необходимо прежде увидеть, а потом обсуждать. Картина выходит в прокат 26 октября.



