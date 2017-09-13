Поклонская предложила отозвать прокатное удостоверение у "Матильды"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская считает, что для отзыва прокатного удостоверения у фильма Алексея Учителя "Матильда" есть все основания и к этому вопросу можно вернуться.
По словам депутата, то, что сегодня наблюдается проявление радикальных высказываний, экстремизма, правонарушений, является основанием для того, чтобы пересмотреть решение о выдаче фильму прокатного удостоверения.
При этом Поклонская заявила, что сама она "Матильду" смотреть не хочет и не планирует.