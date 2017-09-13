Песков считает неприемлемыми проявления экстремизма в отношении "Матильды"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ситуация вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" приобретает неприятные формы, при этом не стоит говорить о чьей-то ответственности за это, включая депутата ГД Наталью Поклонскую, так как необходимо отделить дискуссию от экстремистских проявлений; попытки давления на прокатчиков из-за фильма неприемлемы, любые проявления экстремизма должны пресекать правоохранители, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не стали бы преувеличивать все происходящее. Вместе с тем, все это уже принимает достаточно неприятные формы, вся история вокруг. Дело в том, что эти проявления экстремизма — и в попытках давления на кинотеатры — это абсолютно неприемлемо, и это представляет собой опасность, как любые проявления экстремизма. Безусловно, это подлежит преследованию со стороны правоохранительных органов", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему правоохранительные органы не реагируют на группировки "подобные "Христианскому государству", и нет ли опасений в Кремле относительно роста радикализации в обществе.

При этом на вопрос о том, считают ли в Кремле, что Поклонская несет личную ответственность за развитие ситуации вокруг фильма, Песков сказал, что "не стал бы говорить о чьей-то ответственности".

"Еще раз повторяю: дискуссия — это одно, а проявления экстремизма — это уже совсем другое, и здесь может быть оценка однозначно негативная. Это неприемлемо", — добавил пресс-секретарь президента.

Он также подчеркнул нежелательность того, "чтобы под давлением экстремистов принимались какие-то решения, которые ограничивают права кинопрокатчиков на выбор репертуара, но здесь опять же нет никаких сомнений, что любые проявления экстремизма будут пресекаться нашими правоохранительными органами".

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".

Адвокат режиссера Константин Добрынин в понедельник написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Две московских сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказались показывать "Матильду", несмотря на то, что фильму было выдано прокатное удостоверение.

Министр культуры РФ Владимир Мединский, говоря о ситуации вокруг фильма "Матильда", заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том, что это "обычный художественный фильм".