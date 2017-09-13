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Культура

Потакание кликушеству: Мединский прокомментировал ситуацию с "Матильдой"

15:5213.09.2017
(обновлено: 15:58 13.09.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПремьерный показ фильма Матильда во Владивостоке. 11 сентября 2017Премьерный показ фильма Матильда во Владивостоке. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о своем возмущении ситуацией вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда", который по-прежнему не вышел в широкий прокат; по мнению министра, нагнетаемая вокруг картины истерия является беззаконием и цензурой, а также создает "опасный прецедент потакания безответственному кликушеству".

Съемки фильма Матильда. Архивное фото
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
Поклонская ответила на критику Мединского по поводу "Матильды"
Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественные волнения: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину.

Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел. По мере приближения даты премьеры, наиболее активные противники картины перешли к решительным и зачастую опасным действиям.

Так, ранее студия Учителя в Санкт-Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна студии бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин осудил нападение, подчеркнув, что это провокация, и предложил в целях безопасности обеспечить режиссера охраной.

В понедельник адвокат режиссера Константин Добрынин написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Беззаконие и цензура

Заседание Общественной палаты. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В Общественной палате обсуждают ситуацию вокруг "Матильды"
Накануне объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности. Руководство сети приняло такое решение, чтобы оградить посетителей от рисков, которые могут повлечь за собой публичные показы этой картины.

В среду министр культуры РФ Владимир Мединский обнародовал официальное заявление по поводу всей ситуации вокруг "Матильды". По его словам, Минкультуры до последнего старалось воздерживаться от вмешательства в этот скандал, но последние события вынуждают высказаться со всей определенностью. Он заявил, что любые намерения запретить показ "Матильды" и попытки давления на кинотеатры являются беззаконием и создают опасный прецедент.

"Любые намерения "инициативщиков" на местах "запретить показ", любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ", — говорится в заявлении Мединского.

По его словам, в России здоровое гражданское общество, есть законные и эффективные механизмы общественного диалога.

"Идя на поводу у отрицающих закон "активистов", мы создаем опасный прецедент потакания безответственному кликушеству. Уважаемые работники киноотрасли, вы — профессионалы, люди дела. Вашу работу оценивает зритель, а заполошные сектанты-поджигатели — это клиенты других специализированных учреждений", — говорится в заявлении.

Министр отметил, что "истерия достигла невиданного накала: публичные угрозы, преследование авторов фильма, поджоги, отказ некоторых киносетей от проката — просто по соображениям безопасности". По его мнению, полемика до выхода картины в прокат является беспредметной, и заверил, что видел "Матильду" и не нашел в ней ничего "оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии".

При этом до официального заявления Мединский уже озвучил свою реакцию в соцсетях, заявив, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, ведь "Матильда" является обычным художественным фильмом.

Пресечь давление

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Чаша терпения переполнена": Мединского возмутил скандал с "Матильдой"
В начале августа Минкультуры РФ выдало "Матильде" прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Тогда глава департамента кинематографии Вячеслав Тельнов сообщил, что эксперты ведомства посмотрели фильм "Матильда" и составили заключение о его соответствии законодательству. По словам руководителя, в Конституции РФ четко указано, что цензура в стране запрещена, то есть ни один орган госвласти не может запретить показ художественного произведения по политическим, идеологическим или иным мотивам. Он предложил всем набраться терпения и дождаться премьеры картины, чтобы делать выводы.

Мединский еще раз подчеркнул этот момент в своем заявлении. "Минкультуры выдает фильмам прокатные удостоверения строго по законной процедуре. В законе четко описаны основания для отказа. Их в случае с "Матильдой" нет. Мы руководствуемся законом, а не частной вкусовщиной", — заявил министр.

Он подчеркнул, что прокатное удостоверение является единственным и исчерпывающим документом, который разрешает прокат на территории РФ, и единственным ограничением по показу будет присвоенный рейтинг 16+. Прочие попытки ограничить показ министр назвал "самодеятельными запретами".

При этом он отметил, что ему не известно о мотивах депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая "затевает и задерживает этот гвалт".

Мединский попросил правоохранительные органы обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений. "Прошу дать принципиальную и справедливую оценку их действиям. Давайте проявлять гражданскую ответственность: придерживаться закона, здравого смысла, уважения друг к другу", — заключил министр.

Роскошь и великолепие. Выставка костюмов к фильму "Матильда" в Царском Селе
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ экспозицию вошли 70 костюмов.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
В экспозицию вошли 70 костюмов.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВсего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкИмператорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкПредметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкТеперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка приурочена к окончанию Года российского кино.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкПосетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
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