Поклонская ответила на критику Мединского по поводу "Матильды"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на критику министра культуры РФ Владимира Мединского по ситуации с фильмом Алексея Учителя "Матильда", задавшись вопросом об объективности выдачи прокатного удостоверения.

В среду Мединский заявил, что Минкультуры РФ при выдаче прокатного удостоверения "Матильде" руководствовалось законом, добавив, что ему не известно о мотивах Поклонской, которая "затевает и задерживает этот гвалт". Также, говоря о ситуации вокруг фильма, он признался, что долго терпел, но сейчас его "чаша терпения переполнена".

"В то время как министра переполняет "чаша терпения", адвокат Учителя ищет себе охрану и анонсирует новые преступления, вспоминая криминальных авторитетов Питера — бывшие партнеры режиссера выкладывают информацию о подмене сценария, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении авторских прав при создании фильма "Матильда", а также предоставлении недостоверных документов для получения прокатного удостоверения… При этом профильное министерство не видит оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Может быть, из-за того, что решение принято в течение суток?" — написала она в "ВКонтакте".

"Кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта "Матильда"… отказываются от показа фильма, имея полное на это право. А во всем "виновата" — Поклонская", — заключила она.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".