Мединский просит защитить кинобизнес от давления противников "Матильды"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Любые попытки запретить показ фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя — это беззаконие и цензура, а полиции необходимо пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны "распоясавшихся активистов", говорится в заявлении министра культуры Владимира Мединского, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

"Должен разъяснить вопрос со всякими самодеятельными "ограничениями", "запретами" и пр. Прокатное удостоверение федерального образца — это единственный и исчерпывающий документ, который разрешает прокат на всей территории РФ. Фильму присвоена категория 16+. Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката. Любые намерения "инициативщиков" на местах "запретить показ", любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ", — сказал Мединский.

По его словам, Минкультуры до последнего старалось воздерживаться от вмешательства в скандал вокруг "Матильды", но последние события вынуждают высказаться со всей определенностью. "Не готов разгадывать мотивации разнокалиберных "активистов"-поджигателей, нагло именующих себя "православными". Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозванные "активисты" дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь", — подчеркнул он.

Мединский попросил правоохранительные органы обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений. "Прошу дать принципиальную и справедливую оценку их действиям. Давайте проявлять гражданскую ответственность: придерживаться закона, здравого смысла, уважения друг к другу", — заявил министр.