"Ленком" представит первую премьеру сезона "Сны господина де Мольера…"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Спектакль "Сны господина де Мольера…" станет первой премьерой нового сезона московского театра "Ленком", постановку по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош" осуществил Павел Сафонов, это дебют режиссера в этом театре, сообщили в пресс-службе "Ленкома".

Премьера состоится в среду, 13 сентября.

"Меня пригласили на постановку в "Ленком" и из трех предложенных мною названий Марка Захарова заинтересовала "Кабала святош". Я об этой пьесе думал, шла такая продолжительная внутренняя подготовка. Это произведение Булгакова всегда будет интересно всем, кто занимается театром. Я, к сожалению, не видел знаменитую эфросовскую постановку. Но безумно трепетно отношусь к тому, что связано с именем Эфроса. И для нас было знаковым, что именно 3 июля в День рождения Анатолия Васильевича мы первый раз "собрали" наш спектакль", — рассказал режиссер накануне премьеры.

По его словам, он счастлив, что вместе с ним над постановкой работали художник Мариус Яцовскис, который придумал "фантастическую сценографию, очень театральную и работающую", композитор Фаустас Латенас, художник по костюмам Евгения Панфилова, хореограф Сергей Грицай.

"Игоря Миркурбанова для Мольера предложил мне Марк Анатольевич. И это предложение мне показалось интересным, современным и неожиданным. Такая творческая личность как Миркурбанов может сделать на этом материале по-настоящему знаковую роль. Заслуживают внимания работы Виктора Вержбицкого (Людовик Великий), Ивана Агапова, Анны Большовой… Собралась хорошая актерская команда, мне было очень интересно работать с этими артистами", — сказал Сафонов.

Миркурбанов подчеркнул, что работа над этой пьесой и образом Мольера была сложной, но это именно то, что его привлекает. И с выходом премьеры она не заканчивается, а будет продолжаться, пока он будет выходить на сцену в этой роли.

"Наш спектакль — это наша фантазия на тему такой непростой и трагической судьбы", — сказал РИА Новости Миркурбанов.

Создатели спектакля дали ему название "Сны господина де Мольера…".

"Сны, потому что наша действительность иногда и впрямь, как дурной сон. И хочется встряхнуть всех, чтобы проснулись, чтобы поняли, что нельзя убивать за веру, что нельзя предавать. Но с другой стороны, во сне бывает что-то чистое, наивное. Сны — это и мечты, и надежды наши самые заветные, любовь, которая не от ума, а от сердца. И в этой любви все сходится и становится целым, настоящим", — подчеркнул Сафонов.