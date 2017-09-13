"Чаша терпения переполнена": Мединского возмутил скандал с "Матильдой"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с отказом киносети от проката фильма Алексея Учителя "Матильда".

Ранее во вторник объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" заявила об отказе от проката "Матильды". При этом указывалось, что решение вызвано многочисленными угрозами со стороны противников фильма.

Фильм Учителя о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II, выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь".

"Я долго терпел"

Как заявил Мединский, "все официальные комментарии будут позже".

"Я долго терпел, но сейчас моя чаша терпения переполнена", — добавил он.

На скандал вокруг фильма отреагировали и в президентском Совете по правам человека (СПЧ), где призвали сторонников и противников фильма прийти к определенному компромиссу.

"Совет призывает обе стороны, если это можно так назвать, все-таки прийти к какому-то компромиссу и не подливать масла в огонь. Зрители сами оценят, насколько это все имеет право на существование", — сказал РИА Новости замглавы СПЧ Евгений Бобров РИА Новости.

Он также подчеркнул, что правоохранительные органы должны привлечь к ответственности активистов из числа противников фильма.

Ранее адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин сообщил о поджоге его машины в столице. Он также опубликовал снимки, на которых видны обрывки бумаги рядом с местом ЧП, на которых написано"За Матильду гореть". По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В столичной мэрии также прокомментировали сложившуюся ситуацию, отметив, что не будут вмешиваться в репертуарную политику кинотеатров.

"Прокатное удостоверение фильму выдает федеральное Министерство культуры, и запретить показ можно только по решению суда. Москва в репертуарную политику кинотеатров вмешиваться не собирается", — заявил РИА Новости заместитель мэра города Леонид Печатников.

В Общественной палате (ОП) сочли, что отказ киносети от показа "Матильды" лишь подогревает интерес зрителей к кинокартине.

"Лучшей рекламы этого фильма я не видел и не слышал, поэтому любые действия в отношении фильма все равно подогревают интерес к нему", — отметил член Общественной палаты Калужской области профессор Владислав Гриб.

© ТПО Рок (2017) Кадр из фильма "Матильда" © ТПО Рок (2017) Кадр из фильма "Матильда"

"Ничего святого"

Ранее депутат Государственной думы заявила, что у Министерства культуры "нет ничего святого", комментируя решение о широком прокате фильма "Матильда". Она сказала, что кинокартина оскорбила более 40 тысяч человек.

Поклонская также отметила, что прокатное удостоверение было выдано в спешке и вопреки существующему регламенту из-за того, что главы Чечни и Дагестана стали просить не показывать фильм в их республиках.

Кроме того, депутат ГД запросила у полиции проверить кинокомпанию Учителя, который, в свою очередь, пригласил Поклонскую на премьеру фильма.

Прокомментировал ситуацию с фильмом и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который счел уместным введение цензуры в случае с фильмом Алексея Учителя "Матильда". Ранее в республике заявили, что не будут показывать кинокартину в связи с отсутствием интереса к этому фильму.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что фильм не будет интересен жителям республики.

"Никакого запрета не будет! Знаете, почему? Очень просто! В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма. Уверен, что и в других регионах фильм не найдет зрителя", — написал Кадыров в Instagram.

"Апофеоз пошлости"

В Российской православной церкви жестко раскритиковали кинокартину "Матильда". Так, глава патриаршего совета по культуре, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) назвал фильм"пошлой фальсификацией" предложив назвать его особым жанром — "фэнтези".

Кроме того, в РПЦ назвали кинокартину "апофеозом пошлости".

"У Церкви "особое отношение" к императору Николаю II. "Конечно, можно сказать: "Не нравится — не смотрите". Но речь идет, как мне кажется, о нашем национальном достоянии, о нашей истории. Мы не должны плевать в свою историю. Мы не должны людей такого уровня и такого масштаба как последний русский император подвергать такому публичному унижению, показывая его так, как показано в этом фильме", — заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

В понедельник во Владивостоке прошел первый в России предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда". Билеты были раскуплены за несколько дней до начала.

Учитель после показа фильма признался журналистам, что волновался, как фильм воспримут первые зрители, но их реакция была ему приятна и он не увидел равнодушных среди выходящих из зала. Режиссер добавил, что видел девушек, которые выходили из кинотеатра со слезами на глазах.