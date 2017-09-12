Девятый эпизод "Звездных войн" снимет Джей Джей Абрамс

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Режиссер Джей Джей Абрамс, снявший седьмую часть киносаги "Звездные войны", снимет и девятый эпизод киноэпопеи, премьера которого назначена на 24 мая 2019 года, сообщила во вторник компания Lucasfilm.
"Джей Джей Абрамс, открывший новую эру "Звездных войн" эпизодом "Пробуждение силы" в 2015 году, возвращается, чтобы завершить продолжение трилогии девятым эпизодом, сценаристом и режиссером которого он станет", — сообщила компания.
"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы.