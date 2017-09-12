Мединский об отказе кинотеатров от "Матильды": чаша терпения переполнена

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский, комментируя отказ кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" показывать фильм Алексея Учителя "Матильда", заявил, что чаша его терпения переполнена.

Ранее объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" режиссера Алексея Учителя из-за угроз безопасности. Адвокат режиссера Константин Добрынин в понедельник написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

"Все комментарии официальные будут позже… Я долго терпел, но сейчас моя чаша терпения переполнена", — заявил Мединский журналистам.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно". Он также подчеркнул, что дискуссия вокруг фильма Учителя возможна, но все акты хулиганства подлежат жесткой оценке и будут пресекаться.