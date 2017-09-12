Депутатам Госдумы покажут фильм "Матильда"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Госдуме 26 октября пройдет показ фильма Алексея Учителя "Матильда", на который будут приглашены все депутаты, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин.
Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.
Студия Учителя в Санкт-Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин осудил нападение, подчеркнув, что это провокация, и предложил в целях безопасности обеспечить режиссера охраной.