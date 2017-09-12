Фильм "Матильда" может выйти в прокат в Китае

ГУАНЧЖОУ, 12 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Несколько прокатных компаний Китая рассматривают вопрос о прокате фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" в КНР, сообщил во вторник журналистам заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Замминистра отметил, что Минкомсвязи оказывает содействие российским кинематографистам, продюсерам фильма в поддержании и развитии контактов с китайской стороной. "Мы очень надеемся, что до конца этого года вопрос о прокате "Матильды" в Китае может быть решён", — сказал Волин.
Картина "Матильда" посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Еще до премьеры фильм вызвал неоднозначную реакцию, в том числе критику со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской, из-за того, что, по их мнению, созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Сами авторы картины призывали сначала ознакомиться с фильмом, а потом делать выводы.