Фильм "Матильда" может выйти в прокат в Китае

ГУАНЧЖОУ, 12 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Несколько прокатных компаний Китая рассматривают вопрос о прокате фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" в КНР, сообщил во вторник журналистам заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"В настоящий момент представители КНР проявили интерес к прокату "Матильды" в Китае. Несколько прокатных компаний уже рассматривают вопрос о прокате "Матильды", — рассказал Волин по итогам заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Замминистра отметил, что Минкомсвязи оказывает содействие российским кинематографистам, продюсерам фильма в поддержании и развитии контактов с китайской стороной. "Мы очень надеемся, что до конца этого года вопрос о прокате "Матильды" в Китае может быть решён", — сказал Волин.

Он напомнил, что за последнее время Китай приобрел права на такие российские фильмы, как "Экипаж", "Он дракон", "Притяжение". "Сейчас ведутся переговоры по "Матильде". В октябре месяце мы готовы приехать сюда с новой порцией фильмов, которые будут выходить в 2018 году",- добавил Волин.

Картина "Матильда" посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Еще до премьеры фильм вызвал неоднозначную реакцию, в том числе критику со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской, из-за того, что, по их мнению, созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Сами авторы картины призывали сначала ознакомиться с фильмом, а потом делать выводы.