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Культура

Сеть кинотеатров отказалась от показа "Матильды"

16:4512.09.2017
(обновлено: 16:48 12.09.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСпециальный показ фильма Матильда во ВладивостокеСпециальный показ фильма Матильда во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" решила отказаться от проката картины Алексея Учителя "Матильда" из-за угроз, сообщает пресс-служба компании.

Руководитель студии Рок, режиссер Алексей Учитель на пресс-конференции создателей и актеров фильма Матильда
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Учитель рад, что во Владивостоке раскупили билеты на "Матильду"

"В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя "Матильда", произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров, руководство объединенный сети "Синема парк" и "Формула кино" приняло решение отказаться от показа кинокартины", — говорится в официальном заявлении.

В компании подчеркнули, что отказ от демонстрации "Матильды" — вынужденная мера, направленная на то, чтобы обезопасить зрителей.

"Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете", — сказал глава сети Роман Линин, чьи слова приводит пресс-служба.

Отмена сеанса в "Иллюзионе"

Ранее показ "Матильды" отменили в московском кинотеатре "Иллюзион". Причиной такого решения, по словам главы прокатной компании "Каро-Премьер" Алексея Рязанцева, стала задержка в работе курьерской службы.

Актриса Ингеборга Дапкунайте в фильме Матильда
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
В муниципальных кинотеатрах Кемеровской области не покажут "Матильду"

"По техническим причинам так получилось, потому что у нас диск в единственном экземпляре. Мы договорились с курьерской компанией, у них есть курьер специально подготовленный, но случился форс-мажор, и в "Иллюзион" не смогли вовремя доставить копию фильма. Мы приносим огромные извинения", — сказал Рязанцев.

Он также пообещал, что на предпремьерный показ 25 октября "в качестве моральной компенсации" приедет режиссер картины Алексей Учитель.

Первый показ

Первый предпремьерный показ "Матильды" прошел в кинотеатре "Иллюзион Парк" во Владивостоке 11 сентября. Сообщалось, что билеты были раскуплены задолго до начала сеанса. В тот же день состоялась встреча жителей города с Алексеем Учителем.

Премьерный показ фильма Матильда во Владивостоке. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учитель рассказал о реакции посетителей предпремьерного показа "Матильды"

Сам режиссер рассказал, что многие зрители выходили из зала после киносеанса со слезами на глазах. "Это для меня самый главный показатель – среди тех, кто выходит, нет равнодушных. Это главное для меня как режиссера… Всегда самое волнительное — это как воспримут зрители. Особенно первый показ. Конечно, приятно, что такая реакция", — сказал он.

Поджог автомобиля

В понедельник адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин заявил, что неизвестные подожгли автомобиль возле его офиса в Староконюшенном переулке.

На фотографиях, опубликованных в Facebook, видно, что рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги с надписями "За Матильду гореть". Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Фасад здания, в котором находится студия Рок в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Студию режиссера Алексея Учителя забросали коктейлями Молотова

В Кремле инцидент с автомобилем назвали "уродливым проявлением" дискуссии вокруг фильма, отметив, что вопрос профилактики и предотвращения "подобных экстремистских и хулиганских выходок" относится к сфере ответственности правоохранительных органов.

Пожар в студии

В конце августа неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание, в котором располагается офис студии Алексея Учителя.

"В дом 12 по набережной Крюкова канала ночью неизвестные бросили стеклянные бутылки с какой-то жидкостью. К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено", — сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.

Депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат ГД призвал найти поджигателей студии режиссера Алексея Учителя

Накануне инцидента режиссер получал угрозы от активистов организации "Христианское государство — Святая Русь", которая требовала от кинотеатров отказаться от проката кинокартины. Правоохранители начали проверку по факту поджога.

Фильм для "избранных" кинотеатров

Ранее кинокритик Мария Кувшинова предположила, что предпремьерный показ фильма может быть связан с попыткой авторов картины закрепиться в "шорт-листе" премии "Оскар".

Актеры массовых сцен на съемках фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Песков пообещал пресекать хулиганство в отношении фильма "Матильда"

"Показ "Матильды" в "Иллюзионе" — это стандартная русская смекалочка для оскаровского комитета. По регламенту выдвигаться могут только фильмы, которые вышли в своей стране в прокат до 30 сентября. Подобные неуловимые "сеансы" фильмов, расписанных на более позднее время, проходят в сентябре в избранных кинотеатрах страны ежегодно. Как, по-вашему, в оскаровский список попал фильм "Левиафан", который вышел в прокат 5 февраля 2015-го года?".

Споры вокруг "Матильды"

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Так, представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину

Режиссер картины Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг фильма, который еще не вышел в прокат. Схожую точку зрения высказывал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечавший, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно".

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