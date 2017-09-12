Сеть кинотеатров отказалась от показа "Матильды"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" решила отказаться от проката картины Алексея Учителя "Матильда" из-за угроз, сообщает пресс-служба компании.

"В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя "Матильда", произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров, руководство объединенный сети "Синема парк" и "Формула кино" приняло решение отказаться от показа кинокартины", — говорится в официальном заявлении.

В компании подчеркнули, что отказ от демонстрации "Матильды" — вынужденная мера, направленная на то, чтобы обезопасить зрителей.

"Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете", — сказал глава сети Роман Линин, чьи слова приводит пресс-служба.

Отмена сеанса в "Иллюзионе"

Ранее показ "Матильды" отменили в московском кинотеатре "Иллюзион". Причиной такого решения, по словам главы прокатной компании "Каро-Премьер" Алексея Рязанцева, стала задержка в работе курьерской службы.

"По техническим причинам так получилось, потому что у нас диск в единственном экземпляре. Мы договорились с курьерской компанией, у них есть курьер специально подготовленный, но случился форс-мажор, и в "Иллюзион" не смогли вовремя доставить копию фильма. Мы приносим огромные извинения", — сказал Рязанцев.

Он также пообещал, что на предпремьерный показ 25 октября "в качестве моральной компенсации" приедет режиссер картины Алексей Учитель.

Первый показ

Первый предпремьерный показ "Матильды" прошел в кинотеатре "Иллюзион Парк" во Владивостоке 11 сентября. Сообщалось, что билеты были раскуплены задолго до начала сеанса. В тот же день состоялась встреча жителей города с Алексеем Учителем.

Сам режиссер рассказал, что многие зрители выходили из зала после киносеанса со слезами на глазах. "Это для меня самый главный показатель – среди тех, кто выходит, нет равнодушных. Это главное для меня как режиссера… Всегда самое волнительное — это как воспримут зрители. Особенно первый показ. Конечно, приятно, что такая реакция", — сказал он.

Поджог автомобиля

В понедельник адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин заявил, что неизвестные подожгли автомобиль возле его офиса в Староконюшенном переулке.

На фотографиях, опубликованных в Facebook, видно, что рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги с надписями "За Матильду гореть". Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

В Кремле инцидент с автомобилем назвали "уродливым проявлением" дискуссии вокруг фильма, отметив, что вопрос профилактики и предотвращения "подобных экстремистских и хулиганских выходок" относится к сфере ответственности правоохранительных органов.

Пожар в студии

В конце августа неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание, в котором располагается офис студии Алексея Учителя.

"В дом 12 по набережной Крюкова канала ночью неизвестные бросили стеклянные бутылки с какой-то жидкостью. К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено", — сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.

Накануне инцидента режиссер получал угрозы от активистов организации "Христианское государство — Святая Русь", которая требовала от кинотеатров отказаться от проката кинокартины. Правоохранители начали проверку по факту поджога.

Фильм для "избранных" кинотеатров

Ранее кинокритик Мария Кувшинова предположила, что предпремьерный показ фильма может быть связан с попыткой авторов картины закрепиться в "шорт-листе" премии "Оскар".

"Показ "Матильды" в "Иллюзионе" — это стандартная русская смекалочка для оскаровского комитета. По регламенту выдвигаться могут только фильмы, которые вышли в своей стране в прокат до 30 сентября. Подобные неуловимые "сеансы" фильмов, расписанных на более позднее время, проходят в сентябре в избранных кинотеатрах страны ежегодно. Как, по-вашему, в оскаровский список попал фильм "Левиафан", который вышел в прокат 5 февраля 2015-го года?".

Споры вокруг "Матильды"

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Так, представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину

Режиссер картины Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг фильма, который еще не вышел в прокат. Схожую точку зрения высказывал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечавший, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно".