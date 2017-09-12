В Госдуме открылась фотовыставка в честь 80-летия Кобзона

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Фотовыставка, посвященная празднованию 80-летия депутата Госдумы, народного артиста СССР Иосифа Кобзона, открылась во вторник в Госдуме; снимки представлены информационным агентством ТАСС, "Парламентской газетой", архивом Госдумы, а также из личного архива Иосифа Кобзона.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, выставка рассказывает не только о страницах биографии Иосифа Кобзона, но и напоминает о событиях, которые происходили в России, делает зрителей ближе к ним.
"Думаю, что все вы согласитесь, что перед вами человек не только очень талантливый как актер, политик, общественный деятельно, но очень мужественный человек, с широкой душой, человек, для которого такие слова, как "справедливость", "чувство плеча", "поддержка", "страна", очень многое значат", — отметил Володин.
Со своей стороны, Кобзон поблагодарил коллег за организацию выставки. "Я сам в первый раз увидел выставку и хочу сказать, что, начиная со съезда народных депутатов СССР в 1989 году и заканчивая седьмым созывом Госдумы, я постоянно находился в стадии учения и общения с великими людьми моей страны, с великими гражданами во всех областях: в науке, культуре, политике. Я благодарен этим стенам, которые позволили мне познакомить всех желающих с моей биографией. Я благодарен Вячеславу Викторовичу (Володину) за идею создания (выставки) в дни моего юбилея", — сказал он.
Лидеры думских фракций об Иосифе Кобзоне
Как заявил зампредседателя Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, фотовыставка демонстрирует, что Иосиф Кобзон "проживает очень красивую, очень содержательную, глубоко полезную для своего народа и общества жизнь". "Каждый человек, который достиг таких высот в своем мастерстве, мог бы жить просто красивой жизнью. Но Иосиф Давыдович всегда был со своим народом в самые трудные времена и прибывал именно туда, где было труднее всего", — отметил Васильев.
"Когда вы выходите на трибуну, мы все с замиранием сердца вас слушаем. Вся страна вас любит, знает, вся история страны связана с вами", — добавил также либерал-демократ.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что он испытывает гордость за то, что Иосиф Кобзон — депутат Госдумы и его коллега. "Когда он (Кобзон) исполнил гимн Москвы на Красной площади в день 870-летия столицы, все мы испытывали гордость за нашу страну и за то, что поет таким замечательным голосом наш коллега. Вспоминая песни Иосифа Давыдовича, можно сказать, что ваш голос нам строить и жить помогает!" — заявил Миронов.