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Культура

В Госдуме открылась фотовыставка в честь 80-летия Кобзона

16:3012.09.2017
(обновлено: 16:31 12.09.2017)
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаИосиф Кобзона во время выступления. Архивное фотоИосиф Кобзона во время выступления. Архивное фото
© РИА Новости / Олеся Потапова

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Фотовыставка, посвященная празднованию 80-летия депутата Госдумы, народного артиста СССР Иосифа Кобзона, открылась во вторник в Госдуме; снимки представлены информационным агентством ТАСС, "Парламентской газетой", архивом Госдумы, а также из личного архива Иосифа Кобзона.

Депутат Государственной Думы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Кобзон заявил о готовности стать доверенным лицом Путина
Около 50 снимков посвящены разным периодам творческой и общественной жизни юбиляра. Многие из них освещают поездки Кобзона в зоны военных конфликтов. Часть фотографий рассказывает о работе Кобзона в нижней палате парламента.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, выставка рассказывает не только о страницах биографии Иосифа Кобзона, но и напоминает о событиях, которые происходили в России, делает зрителей ближе к ним.

"Думаю, что все вы согласитесь, что перед вами человек не только очень талантливый как актер, политик, общественный деятельно, но очень мужественный человек, с широкой душой, человек, для которого такие слова, как "справедливость", "чувство плеча", "поддержка", "страна", очень многое значат", — отметил Володин.

Владимир Путин и певец Иосиф Кобзон с супругой Нинель во время встречи. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кобзон заявил, что не видит никого президентом России, кроме Путина
"Мы только начали смотреть фотографии, видим: Чернобыль — и Иосиф Давыдович, видим Афганистан — и Кобзона вместе с солдатами, видим Чечню — и тоже Иосифа Давыдовича, "Норд-Ост" — он сделал все для того, чтобы были спасены заложники. Видим Сирию — видим опять Иосифа Давыдовича. На такие поступки идут только те люди, которые очень любят свою страну, очень переживают за ее людей", — сказал он.

Со своей стороны, Кобзон поблагодарил коллег за организацию выставки. "Я сам в первый раз увидел выставку и хочу сказать, что, начиная со съезда народных депутатов СССР в 1989 году и заканчивая седьмым созывом Госдумы, я постоянно находился в стадии учения и общения с великими людьми моей страны, с великими гражданами во всех областях: в науке, культуре, политике. Я благодарен этим стенам, которые позволили мне познакомить всех желающих с моей биографией. Я благодарен Вячеславу Викторовичу (Володину) за идею создания (выставки) в дни моего юбилея", — сказал он.

Лидеры думских фракций об Иосифе Кобзоне 

Владимир Путин и певец Иосиф Кобзон с супругой Нинель во время встречи. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кобзон посетовал, что не все депутаты Госдумы знают гимн России наизусть
Юбиляр также отметил, что всегда с огромным удовольствием слушает на пленарных заседаниях выступления лидеров политических фракций, "какими бы они ни были в дискуссии своей альтернативными". "Но я всегда знаю, что они пронизаны огромной любовью к нашей стране, к великой России", — подчеркнул Кобзон.

Как заявил зампредседателя Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, фотовыставка демонстрирует, что Иосиф Кобзон "проживает очень красивую, очень содержательную, глубоко полезную для своего народа и общества жизнь". "Каждый человек, который достиг таких высот в своем мастерстве, мог бы жить просто красивой жизнью. Но Иосиф Давыдович всегда был со своим народом в самые трудные времена и прибывал именно туда, где было труднее всего", — отметил Васильев.

Выступление Иосифа Кобзона в Луганске. 28 мая 2017
© РИА Новости / Олеся Потапова
Биография Иосифа Кобзона
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что впервые услышал имя Иосифа Кобзона 65 лет назад в Алма-Ате. "Самое большое преимущество Иосифа Давыдовича — это его уникальная память — более 3 тысяч песен. Когда он где-то выступает и хочет, чтобы зал поддержал, зал запросто поддерживает, потому что он (Кобзон) знает ту песню, которую знает вся страна", — отметил он.

"Когда вы выходите на трибуну, мы все с замиранием сердца вас слушаем. Вся страна вас любит, знает, вся история страны связана с вами", — добавил также либерал-демократ.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием Басманного суда в Москве. 23 августа 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Кобзон призвал сказать всю правду по делу режиссера Серебренникова
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил в свою очередь, что Кобзона "любила советская страна, им гордится матушка Россия". Он выразил особую благодарность юбиляру от детей Донбасса. "Мы вместе с вами уже приняли 4 тысячи детей, отправили 65 конвоев, которые помогают многострадальному Донбассу — вашей родине", — подчеркнул коммунист.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что он испытывает гордость за то, что Иосиф Кобзон — депутат Госдумы и его коллега. "Когда он (Кобзон) исполнил гимн Москвы на Красной площади в день 870-летия столицы, все мы испытывали гордость за нашу страну и за то, что поет таким замечательным голосом наш коллега. Вспоминая песни Иосифа Давыдовича, можно сказать, что ваш голос нам строить и жить помогает!" — заявил Миронов.

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